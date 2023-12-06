مسؤول عسكري أمريكي: هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة عين الأسد في العراق

بقلم: يورونيوز

قال مسؤول عسكري أمريكي، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إنه صباح الأربعاء "تمّ إطلاق طائرة مسيّرة ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي" لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية "في قاعدة عين الأسد في العراق".

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تعرّضت قاعدة عسكرية تضمّ قوات أمريكية وقوات في التحالف الدولي في غرب العراق لهجوم بـ"طائرة مسيّرة" صباح الأربعاء، كما أفاد مسؤول عسكري أمريكي وكالة فرانس برس، بدون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.

ومنذ توقفت الهدنة بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية مطلع كانون الأول/ديسمبر، استأنفت الفصائل العراقية المتحالفة مع ب هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية المتمركزة في سوريا والعراق.

وقال مسؤول عسكري أمريكي، مفضّلاً عدم الكشف عن هويته، إنه صباح الأربعاء "تمّ إطلاق طائرة مسيّرة ضدّ القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي" لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية "في قاعدة عين الأسد في العراق".

وأضاف المسؤول أنه "لم تسجل إصابات أو أضرار".

وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم. وكانت تبنّت كذلك معظم الهجمات التي شنّت ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ أسابيع.

ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مقاتلين في فصائل متحالفة مع إيران.

وفي الثالث من كانون الأول/ديسمبر، شنّ التحالف الدولي ضربة جوية "دفاعاً عن النفس" ضدّ "خمسة مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق طائرة مسيرة هجومية في اتجاه واحد"، ما أدّى إلى مقتل المقاتلين الخمسة، وفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية.

وأحصت واشنطن حتى الآن 78 هجوماً منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضدّ قواتها في العراق وسوريا، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أمريكي.

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، استهدفت ضربات أمريكية مرتين مقاتلين في فصائل موالية لإيران في العراق أسفرت عن مقتل تسعة مقاتلين.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت، أي قبل يوم من الضربة في كركوك، "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، حسب بيان صادر عن مكتبه.

وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية حماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق" في إشارة إلى القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الموجودة في بلاده، وفق البيان نفسه.

وقصفت واشنطن ثلاث مرات مواقع مرتبطة بإيران في سوريا.