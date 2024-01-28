هجوم بطائرات مسيرة يستهدف قاعدتي "التنف" و"الشدادي" الأمريكيتين في سوريا

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن هجوما وقع فجر الأحد باستخدام طائرات مسيرة استهدفت قاعدتي "التنف" و"الشدادي"، التي تضم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات "التحالف الدولي" قامت يوم الأحد بإسقاط طائرة بدون طيار استهدفت قاعدة "التنف" في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن.

وذكرت مصادر عراقية، أن الفصائل الموالية لإيران قامت بمهاجمة 4 نقاط في وقت مبكر من صباح اليوم. تتضمن هذه النقاط قاعدة في منطقة الركبان الحدودية في سوريا، وقاعدة التنف، وقاعدة الشدادي في ريف الحسكة السورية.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، شنت الفصائل العراقية المدعومة من إيران هجمات منتظمة على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، والتي قالت الجماعة إنها تأتي في سياق الرد على الدعم الأمريكي الواضح لإسرائيل في حربها على غزة.

وبحسب المرصد السوري، تعرضت القواعد الأمريكية في الأراضي السورية منذ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 لـ 104 هجمات.

_24 على قاعدة حقل العمر النفطي

_15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

_29 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

_17 على قاعدة خراب الجير برميلان

_13 على قاعدة التنف

_2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

_2 على القاعدة الأمريكية في روباربا بريف مدينة المالكية.

_1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

_1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة

وتأتي هذه الهجمات في الوقت الذي تعقد فيه بغداد أولى جلساتها الرسمية مع واشنطن، لبدء محادثات هدفها إنهاء مهمة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تم تشكيله لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بيان، إنه رعى "بدء الجولة الأولى من الحوار الثنائي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء مهمة التحالف في العراق".