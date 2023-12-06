لقطات توثق اعتداء نائب عمدة مقاطعة تشارلستون السابق بالضرب والشتم بحق مشتبه به من أصول أفريقية

بقلم: يورونيوز

نائب عمدة المدينة الذي تمّ فصله واعتقاله بولاية كارولينا الجنوبية، لكم المشتبه به بشكل متكرر على رأسه بعد مطاردة بالسيارة وقد سأله الضابط بعد أن قام بتصفيده عمّا إذا كان قد استمتع "بقيلولته"

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أظهرت فيديوهات تداولتها وكالات أنباء ويبدو أنه تمّ التقاطها بواسطة كامرة مثبتة على الجسد الـ "بودي كام"، نائب عمدة مقاطعة تشارلستون السابق جيمس هنري كارتر وهو يوجه لكمات على مستوى الرأس لمشتبه به من أصول أفريقية لحظة اعتقاله في أكتوبر-تشرين الأول الماضي. وحسب الفيديو، فقد تلقى المشتبه به ثماني لكمات على الأقل ما أدى إلى فقدانه الوعي.

نائب عمدة المدينة الذي تمّ فصله واعتقاله بولاية كارولينا الجنوبية، لكم المشتبه به بشكل متكرر على رأسه بعد مطاردة بالسيارة وقد سأله الضابط بعد أن قام بتصفيده عمّا إذا كان قد استمتع "بقيلولته" ويُمكن سماع نائب عمدة مقاطعة تشارلستون، وهو يتلفظ بكلمة بذيئة عندما أمر المشتبه به بالنزول.

مسؤولة الشرطة كريستين غرازيانو بمقاطعة تشارلستون قالت: "أخطر مكتب المعايير المهنية المسؤوليين على الفور بمحتويات الكاميرا التي يرتديها جيمس هنري كارتر، الذي كان نائبًا للمأمور. وفي أقل من 24 ساعة من هذا الإخطار إلى طاقم القيادة، تمّ إنهاء عمل كارتر كنائب في وكالتنا. بسبب الانتهاكات الجسيمة للسياسة".

وأضافت كريستين غرازيانو: "لقد قرر قسم إنفاذ القانون بالولاية بشكل مستقل أن الاتهامات مبررة. وفي الـ 27 نوفمبر-تشرين الثاني، اتُهم السيد كارتر بسوء السلوك في منصبه والاعتداء والضرب من الدرجة الثالثة".

وقال القس لورانس براتون من الكنيسة المعمدانية لطريق الكتاب المقدس: "حدث خطأ وتحركت مسؤولة الشرطة بسرعة، نريد أن نشيد بهذا الإجراء. لقد قامت بالشيء الصحيح. لقد قام المكتب بالإجراء الصحيح. إلى جانب قادة آخرين في المجتمع، أنا أؤيد القرارات التي تم اتخاذها. نعلم أن هذا سيكون تحقيقًا مستمرًا. ستظهر العدالة. نشيد بالتحرك السريع لمسؤولة الشرطة وموظفيها لإتخاذ جميع الإجراءات".

وقال محامي كارتر إنه لا يوجد سلوك "عنصري" خلال لحظة الاعتقال. وأشار في بيان إلى أن النائب كان قد اعتقل الرجل من قبل وكان يعلم أنه خرج بكفالة لكونه "مجرمًا" وبحوزته "سلاح"، بالإضافة إلى وجود تهم أخرى.

وعلّل المحامي تصرف كارتر بقوله إنه اتخذ قرار توجيه لكمات للمشتبه به لحماية نفسه والآخرين، واختار استخدام يديه بدلًا من مسدس الصعق أو وسيلة أخرى أكثر خطورة و"قد توقف بمجرد أن أدرك أن التهديد قد انتهى"، أضاف المحامي جوزيف كاناريلا.