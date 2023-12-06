"تايم" تختار نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت شخصية العام 2023

بقلم: يورونيوز

علّل جيكوبس منح سويفت اللقب بكونها بَنَت "عالماً خاصاً بها لكنه يفسح في المجال للكثير من الناس"، و"جَعَلَت قصتَها أسطورةً عالمية"، و"أدخَلَت الفرحة إلى مجتمع كان في أمسّ الحاجة إليها".

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اختارت مجلة "تايم" نجمة البوب الأميركية تايلور سويفت شخصية العام 2023 بعدما شكّلت جولة حفلاتها حدثاً استثنائياً في الصناعة الموسيقية.

واعتبر رئيس تحرير المجلة سام جيكوبس أن "الكثير مما أنجزته تايلور سويفت خلال 2023 لا يُقدّر بثمن"، مشيرا إلى أنها "التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار".

"عالم خاص"

وعلّل جيكوبس منح سويفت اللقب لكونها بَنَت "عالماً خاصاً بها لكنه يفسح المجال للكثير من الناس"، و"جَعَلَت قصتَها أسطورةً عالمية"، و"أدخَلَت الفرحة إلى مجتمع كان في أمسّ الحاجة إليها".

تايلور سويفت شخصية العام 2023 غلاف مجلة "تايم"

وأضافت مغنية الكانتري البالغة من العمر 33 ربيعا بذلك لقباً جديداً إلى قائمة طويلة من النجاحات والأرقام القياسية، إذ تحتل ألبوماتها الجديدة أو المعاد إصدارها في كثير من الأحيان المراكز الأولى في قوائم ترتيب الأغنيات والألبومات الأميركية، كما هو الحال مع أغنية "1989، تايلورز فيرجن"، التي تصدرت تصنيف "بيلبورد 200".

إذا نظرنا إلى الأمر بالطريقة الأشد سخرية، يتبين لنا أن كون أفكار المرأة أصبحت أكثر ربحية يعني أن المزيد من الأعمال الفنية النسائية ستُنتَج، وهذا أمر مشجع جداً تايلور سويفت مغنية

وبرزت سويفت منذ عام بانتقادها شركة "تيكت ماستر" العملاقة لحجوزات الحفلات بسبب بلبلة رافقت مبيعات تذاكر الحفلات في جولتها "ذي إيراس تور" (جولة العصور)، ما اضطر المنصة التي غالباً ما تتعرض لانتقادات لمركزها الاحتكاري للمثول أمام الكونغرس الأميركي للدفاع عن نفسها.

"رمز نسوي"

واستناداً إلى النجاح الكبير لجولتها، طرحت فيلماً سينمائياً عن حفلاتها ما لبث أن تصدّر شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة الأسبوع الأولى لانطلاق عروضه.

وتحظى الفنانة بشعبية كبيرة في صفوف معجبيها، الذين يوصفون بـ"ذي سويفتيز" نسبةً إلى اسم شهرتها، وبات يُنظر إليها على أنها رمز نسوي، وقد حرصت في مقابلة نادرة ومطولة مع مجلة "تايم" الأربعاء على تأكيد هذه السمعة.

وقالت في المقابلة "ما الموجود منذ فجر التاريخ. مجتمع أبوي؟ ما الذي يغذي المجتمع الأبوي: المال وتدفّق المداخيل والاقتصاد. لذا، إذا نظرنا إلى الأمر بالطريقة الأشد سخرية، يتبين لنا أن كون أفكار المرأة أصبحت أكثر ربحية يعني أن المزيد من الأعمال الفنية النسائية ستُنتَج، وهذا أمر مشجع جداً".

التزمت إعطاء قيمة لأحلام الناس ومشاعرهم وتجاربهم، خصوصاً النساء اللواتي يشعرن بأنهن مهملات وبأن ثمة إقلالاً من شأنهنّ باستمرار سام جيكوبس رئيس تحرير مجلة تايم

كذلك تحدثت عن علاقتها العاطفية الجديدة مع لاعب كرة القدم الأميركي في فريق كانساس سيتي تشيفز ترافيس كيلسي، والذي روى للصحافة المتخصصة في أخبار المشاهير أنهما تواعدا أولاً "في الخفاء" و"بعيداً من عيون عامة الناس" لوقت طويلة" قبل المجاهرة بعلاقتهما.

خلفاً لزيلينسكي

وأوضحت مجلة "تايم" أن مغنية "شايك إت أوف" و"كرول سامر" التي فازت بلقب "تايم" خلفاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، هي "أول شخص من الوسط الفني يحصل على لقب شخصية العام لنجاحه كفنان".

وذكّر رئيس تحرير "تايم" بأن اللقب يُمنح عادةً لرؤساء الدول أو عمالقة الصناعة، لكن "تايلور سويفت وجدت طريقة لتجاوز الحدود ولتكون مصدرا للنور".

وكانت "تايم" نشرت الاثنين قائمة المتأهلين للتصفيات النهائية، وهم، إلى جانب تايلور سويفت، الزعيمان الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جينبينغ، والملك البريطاني تشارلز الثالث، ورئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، ورئيس شركة "أوبن إيه آي" سام التمان، والمشاركون في إضراب هوليوود، والمدعون العامون، الذين وجهوا تهماً للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى شخصية باربي التي كانت محور فيلم سينمائي حقق مداخيل كبيرة هذه السنة.