مجلة تايم تختار فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022

اختارت مجلة تايم الأميركية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصية العام 2022 بعدما جسد مقاومة بلاده في وجه الغزو الروسي.

وكتب رئيس تحرير المجلة إدوارد فيلسنتال "سواء كانت المعركة من أجل أوكرانيا تثير الأمل أو الخوف، فإن فولوديمير زيلينسكي حفّز العالم في شكل لم نشهده منذ عقود".

وكانت المجلة قد اختارت إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا" كشخصية العام 2021، فيما منحت الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس لقب شخصية عام 2020.