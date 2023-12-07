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فيديو: طبق السيفيتشي البيروفي على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

طبق السيفيتشي البيروفي
طبق السيفيتشي البيروفي Copyright Ken Blevins/AP
بقلم:  يورونيوز
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أدرجت اليونسكو الأربعاء السيفيتشي البيروفي، وهو طبق مصنوع من الأسماك النيئة المتبلة، على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية.

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أدرجت اليونسكو الأربعاء السيفيتشي البيروفي، وهو طبق مصنوع من الأسماك النيئة المتبلة، على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية.

وتم تناول هذا الطبق الذي قد يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب نوع الأسماك المستخدمة لتحضيره، للمرة الأولى قبل أكثر من ألفَي عام في ما يعرف الآن بالبيرو، وفقا لعلماء أنثروبولوجيا محليين.

وهناك ما لا يقل عن ألف وصفة أو طريقة لإعداد السيفيتشي في البلاد، وفق الشيف الشهير خافيير فارغاس، رئيس جمعية مطاعم المأكولات البحرية في البيرو.

ورحّبت وزارة الثقافة البيروفية بإعلان اليونسكو، قائلة: إن إدراج السيفيتشي على لائحة المنظمة للتراث غير المادي للبشرية "هو الأول لعنصر من المطبخ البيروفي التقليدي ويعترف بجميع المشاركين في سلسلة قيمة هذا الطبق، بمن فيهم الصيادون من الساحل والأنديس والأمازون والمزارعون والطهاة".

وأعطت الموافقة على إدراج السيفيتشي في لائحة اليونسكو للتراث غير المادي للبشرية اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تجتمع منذ الاثنين في بوتسوانا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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