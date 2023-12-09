مجاس الأمن: أردوغان يدين فيتو أمريكا في "مجلس حماية إسرائيل"

بقلم: يورونيوز

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي قال إنه أصبح "مجلس حماية إسرائيل"، وذلك بعد يوم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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“منذ 7 أكتوبر، أصبح مجلس الأمن مجلسا لحماية والدفاع عن إسرائيل”، استنكر رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان حقوق الإنسان.

ورفض مشروع القرار، الذي أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بتصويت الولايات المتحدة الوحيد الذي عارضه، وامتناع عضو واحد (المملكة المتحدة) عن التصويت، وموافقة 13 صوتا.

"هل هذه عدالة؟" أطلق السيد أردوغان، الذي كرر مرة أخرى أن “العالم أكبر من خمسة”.

وقال الرئيس التركي: "إن عالماً آخر ممكن، ولكن من دون أمريكا. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بأموالها ومعداتها العسكرية. يا أمريكا! كم ستدفعين مقابل ذلك؟".

وتابع: "في كل يوم يتم انتهاك إعلان حقوق الإنسان في غزة".

وتم تقديم قرار الأمم المتحدة بعد أكثر من شهرين من بدء الحرب في غزة بسبب الهجوم الدموي الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، والذي خلف 1200 قتيل، بحسب السلطات الإسرائيلية.