شاهد: عشرات القنلى والجرحى وانتشال من تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس جنوبي قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط "17997 شهيدًا و49229 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

اعلان

انتشل سكان قطاع غزة مصابين من تحت أنقاض مبنى في خان يونس دمرته غارة إسرائيلية مع احتدام المعارك حول المدينة الرئيسية بجنوب قطاع غزة يوم الأحد.

وأظهرت الصور أيضًا المنشورات التي أسقطتها القوات الإسرائيلية في خان يونس. ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث وسط غياب أي أفق للحل.

مصابون تحت الأنقاض

وقال الفلسطيني أحمد عبد الوهاب: "كانوا مثل أي شخص عادي آخر، يصلون في الليل وينامون، وهو أمر طبيعي في غزة. لقد أدينا صلاة العشاء واستيقظنا والسقف يسقط على رؤوسنا. بدأنا نبحث عن الأحياء منهم والذين ماتوا".

وأضاف: "جاء الدفاع المدني وأخرجنا من تحت الأنقاض بأفضل ما في وسعه، وهذا ما بقي، ثلاثة طوابق من الركام على الأرض، والناس تحتها".

وتابع قائلًا: "هناك أكثر من عشرة شهداء في المكان غير المصابين. هناك ثلاثة طوابق فوق بعضها البعض والناس تحت الأنقاض، من سيخرجهم؟ جثثهم ستكون متحللة".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن سقوط "17997 شهيدًا و49229 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي".

ولفتت الوزارة إلى أن "الجرحى في شمال قطاع غزة محاصرون وينزفون حتى الموت". وأضافت: "خلال الساعات الماضية الاحتلال ارتكب 21 مجزرة وأباد عائلات بكاملها".