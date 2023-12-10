شاهد: 200 لاجئ من الروهينغا المسلمة يصلون إلى أحد شواطئ إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

يتعرض الروهينغا المسلمون لاضطهاد شديد في بورما ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالبا في قوارب متداعية، سعيًا للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

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تقطعت السبل بحوالي 200 لاجئ من الروهينغا، معظمهم من النساء والأطفال، على شاطئ في غرب إندونيسيا، وقالت السلطات المحلية إنها لن تقبل الوافدين الجدد.

ووصل اللاجئون على متن قارب في الساعة 3:00 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد (2000 بتوقيت جرينتش يوم السبت)، وهو الأحدث ضمن أكبر تدفق لأقلية بورما المضطهدة منذ عام 2015.

وكان أكثر من 1000 من اللاجئين الروهينغا وصلوا بداية الشهر الحالي، في أكبر عدد من اللاجئين الوافدين إلى إندونيسيا منذ 2015، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويتعرض الروهينغا المسلمون لاضطهاد شديد في بورما ويخاطر الآلاف بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، غالبا في قوارب متداعية، سعيًا للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

ويُعتقد أن أكثر من 3500 من الروهينغا حاولوا القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى دول جنوب شرق آسيا في عام 2022، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ولقى نحو 350 من الروهينغا حتفهم أو فقدوا العام الماضي في محاولة عبور البحر، بحسب المفوضية.