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شاهد: فلسطينيون أنهكهم الجوع وشحّ المؤن يتعلقون بأطراف شاحنة مساعدات دخلت معبر رفح

فلسطينيون أنهكهم الجوع يحاولون أخذ بعض الطعام من قافلة مساعدات إنسانية دخلت معبر رفح
فلسطينيون أنهكهم الجوع يحاولون أخذ بعض الطعام من قافلة مساعدات إنسانية دخلت معبر رفح Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أكدت منظمات إغاثية أن هناك شحّا مريعا في الغذاء خصوصا مع دخول فصل الشتاء حيث وصف مسؤول منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية الوضع في غزة بأنه "مروّع". بل أن أصواتا أخرى تعالت محذرة من خطر حدوث مجاعة في القطاع المدمّر

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احتقان وتوتر في معبر رفع بسبب شحّ المساعدات ودخولها بالقطّارة إلى قطاع غزة..

فيما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على غزة ومعه الإغلاق التام لكل المنافذ والمعابر المحيطة بالقطاع المحاصر، شهد معبر رفح اليوم جوّا من التوتر بعد أن شوهدت قافلة مساعدات وهي تدخل المعبر المغلق إلا فيما ندر.

فقد حاول فلسطينيون التعلق بأطراف شاحنة والاستيلاء على بعض مما كانت تحمله علّهم يحظوْن بشيء من الطعام يجلبونه لعائلاتهم التي دُمّرت بيوتها ونزحت قسرا إلى مناطق ومخيمات مكتظة تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وأمام حالة التوتر هذه، تدخلت قوت الشرطة بإطلاق الرصاص في الهواء بهدف إعادة فرض الأمن والسماح للقافلة من مواصلة رحلتها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت الأحد قرارا يدعو لتسهيل إيصال المساعدات الفورية إلى القطاع الرازح تحت وطأة القصف والدمار ونقص المؤن والمياه الصالحة للشرب.

بدورها، حذرت منظمات إغاثية من شحّ مريع في الغذاء خصوصا مع دخول فصل الشتاء حيث وصف مسؤول منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية الوضع في غزة بأنه "مروّع"

بل أن أصواتا أخرى تعالت غير مستبعدة حدوث مجاعة في القطاع المدمّر.

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