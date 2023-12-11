شاهد: السفن والقوارب الراسية بمرفأ بيروت تطلق الأبواق حدادا على آلاف القتلى في غزة

بقلم: يورونيوز

اندلعت الحرب على غزة عندما شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر-تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص.

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أطلقت السفن والبواخر الراسية في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت العنان لأبواقها حدادًا على أرواح آلاف الفلسطينيين الذين قتلوا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، في مشهد تضامني لافت.

واندلعت الحرب على غزة عندما شنت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" الهجوم الأكثر دموية على الإطلاق على إسرائيل في الـ 7 من أكتوبر-تشرين الأول، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا للبيانات الإسرائيلية واحتجاز حوالي 240 رهينة إلى غزة.

وردت إسرائيل بهجوم عسكري أدى إلى تحويل جزء كبير من غزة إلى أنقاض وقتل ما لا يقل عن 17997 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 1.9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة قد نزحوا، نصفهم تقريبا من الأطفال، بسبب الحرب وحملة القصف المكثفة، التي تشنها إسرائيل والتي حولت مناطق واسعة إلى أنقاض