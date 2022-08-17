الأمن العام الأردني يحبط تهريب مليوني حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش

قالت مديرية الأمن العام الأردني في بيان الأربعاء، إن أفرادها ضبطوا بعد إشتباك مسلح نحو مليوني حبة كبتاغون ونصف طن من الحشيش في محافظة الزرقاء شرق عمان.

ونقل البيان عن الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي قوله، إن "قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات معززة بقوات أمنية خاصة داهمت صباح اليوم (الأربعاء) مزرعة في منطقة الحلابات بمحافظة الزرقاء (23 كلم شرق عمان).

وجاء ذلك بعد "اكتمال المعلومات الاستخباراتية التي بينت لجوء مجموعة من أخطر تجار ومهربي المخدرات للاختباء في تلك المزرعة في محاولة منهم لإخفاء كميات ضخمة من المواد المخدرة كانت بحوزتهم".

وبحسب السرطاوي تم "ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة قدرت بنصف طن من مادة الحشيش المخدرة، وما يقارب مليوني حبة مخدرة (كبتاغون)، إضافة لسلاح ناري أوتوماتيكي".

وأشار السرطاوي إلى وقوع إشتباك مع المجموعة التي حاولت الهرب، انتهى بـ "إلقاء القبض على 3 من المتورطين، وإصابة اثنين منهم، أحدهما بعيار ناري والاخر نتيجة اعطاب مركبته".

ولم تقع إصابات بين أفراد القوة الأمنية، بينما بوشرت التحقيقات "ليتم تحديد كافة الأشخاص المتورطين في القضية والقاء القبض عليهم".

وأطلقت مديرية الأمن العام مؤخرا "عمليات نوعية لملاحقة تجار المخدرات ومروجيها والإيقاع بهم في المناطق والمحافظات كافة".

وتؤكد عمان، أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن.

وغالبا ما يكون مصدر المخدرات المهربة سوريا، ووجهتها السعودية ودول الخليج.

وخلال عام 2021 أحبط الجيش الأردني 361 محاولة تهريب وتسلل من الجانب السوري، وضبط 15,5 مليون حبة كبتاغون بينما ضبط 1,4 مليون حبة كبتاغون عام 2020.