مقتل أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على جنين واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

قُتل أربعة فلسطينيين اليوم الثلاثاء خلال غارة لطائرة مسيّرة إسرائيلية على حي السيباط في مدنية جنين بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

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ونقلت الوكالة عن مدير مستشفى جنين وسام بكر: "أربعة شبان وصلوا المستشفى، جراء استهدافهم بشكل مباشر، من قبل طائرة مسيًرة، عرف منهم: رفيق الدبوس، ومحمود أبو سرور، وبكر صديق زكارنة".

وأضافت وفا بأن القوات الإسرائيلية تحاصر عدة مستشفيات في الضفة الغربية المحتلة منذ الصباح، وقال شهود عيان إن هذه القوات "تمنع سيارات الإسعاف من نقل المصابين".

وقال الهلال الأحمر في مدينة جنين إن شخصا خامسا أصيب بجروح "بالغة الخطورة".

وأفاد مدير الهلال الاحمر في مدينة جنين محمود السعدي بأن الطائرة المسيرة "أطلقت صاروخا باتجاه حشد من الشبان في منطقة السيباط في البلدة القديمة في مدينة جنين".

واقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم عدة بلدات في الضفة وداهمت عدة منازل في بلدة سلواد، بحسب ما أفادت وفا.

ونفذت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة بمحافظات الضفة اليوم الثلاثاء، شملت 50 فلسطينيا من بينهم سيدتان، طبقاً للوكالة الفلسطنينية.

وتمت الاعتقالات بمحافظات بيت لحم والخليل وطوباس وجنين.

كذلك قالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية هدمت مساكن وبركة ري وخلية شمسية في الأغوار الشمالية اليوم الثلاثاء.

ولم يصدر أي تعليق فوري للجيش الإسرائيلي.

منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحماس، قتل في الضفة الغربية أكثر من 270 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أعلن أن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 1500 فلسطيني في الضفة منذ السابع من أكتوبر - تشرين الأول.