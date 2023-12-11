مستشار نتنياهو عن تجريد نازحي غزة من ملابسهم: "هنا الشرق الأوسط، والجو حار للغاية"

بقلم: يورونيوز

"هنا الشرق الأوسط، والجو حار للغاية"... بهذه الكلمات علق مارك ريجيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عملية تجريد عشرات المدنيين الفلسطينيين من ملابسهم في قطاع غزة قبل أيام.

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الصور التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية، وأثارت بلبلة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، تظهر جلوس عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، بملابسهم الداخلية في أجواء باردة، ومن حولهم عدد من العناصر التابعين للجيش الإسرائيلي الذي زعم أنهم مقاتلون من حماس، اعتقلهم خلال عملية نفذها في شمال القطاع.

وقال ريجيف في مقابلة أجراها مع "سكاي نيوز" البريطانية الأحد، عندما سأله المذيع عن هذه الصور التي اعتبر كثر أنها "مستفزة" وأعادت إلى الأذهان سلوك تنظيم داعش: "أولا وقبل كل شيء، تذكر أننا هنا في الشرق الأوسط، والطقس حار جدا. قد لا يكون من الجيد أن يُطلب منك خلع قميصك، خاصة في الأيام المشمسة، ولكنها ليست نهاية العالم".

وبعد أن تطرق المذيع إلى إطلاق سراح إسرائيل عدد من المعتقلين بعد أن تبين أنهم مجرد مدنيين وبينهم صحفيون ولا تربطهم علاقة بحماس، سأل مستشار نتنياهو ما إذا كانوا قد انتهكوا اتفاقية جنيف في هذا السياق.

ليرد ريجيف، أن "الصور لا تعتبر مادة رسمية"، وأنه يجب النظر في كيفية انتشار الفيديو، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على إسرائيل في هذا الأمر.

ليعترض المذيع على رد مستشار نتنياهو قائلا "إذا تبين أن الجيش الإسرائيلي هو من قام بالتقاط تلك المشاهد فلا علاقة لذلك بالموضوع ولا بالحرارة في الشرق الأوسط".

وبعد أن شعر ريجيف أن المذيع يحاصره بتكرار أسئلته حول انتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف، أجاب أنه "غير مطلع على القانون الدولي بهذا المستوى".

وفي بيان لحركة حماس صدر فور انتشار الصور، استنكرت الحركة هذا التصرف واعتبرت أنه "عمل مرتزقة ومليشيات إرهابية منفلتة من كل القيم والأعراف والقوانين".

وذكر البيان الصادر عن عزت الرشق، عضو المكتب السياسي في حماس،​​​​​​​ أن "اعتقال جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين المدنيين النازحين في إحدى المدارس في قطاع غزَة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة صهيونية مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية".

وكانت حركة "حماس" قد نفذت هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، شنت إسرائيل على إثره حربا دموية أسفرت عن مقتل أكثر من 18000 فلسطيني بحسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لقطاع غزة.