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مباشر. تغطية مستمرة| الحرب في يومها الـ69.. إسرائيل تواصل قصفها العنيف على غزة واقتحاماتها للضفة الغربية

في مستشفى بمدينة رفح: فلسطينيون مصابون بجروح إثر القصف الإسرائيلي
في مستشفى بمدينة رفح: فلسطينيون مصابون بجروح إثر القصف الإسرائيلي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب على غزة يومها التاسع والستين، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم معاناة المدنيين في القطاع.

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يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والقتال في قطاع زدت فيما دخلت الحرب يومها التاسع والستين. وجاءت الأمطار الغزيرة والفيضانات لتفاقم من معاناة أهالي القطاع النازحين، والتي أصلا هي كارثية حسب وصف منظمات الإغاثة الدولية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القصف الإسرائيلي طال مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وبالتحديد مدينتيْ رفح وخان يونس.

كما واصل الجيش الإسرائيلي حملة الاقتحامات في عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة، من بينها بلدات وقرى في محافظات نابلس وبيت لحم.

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