قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الخميس نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا فلسطينيًا قُتل صباح الخميس، من جراء هجوم الجيش الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم إلى أحد عشر.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الأربعاء عن مقتل مواطن وطفل وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، من جرّاء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.