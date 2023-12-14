دخلت الحرب على غزة يومها التاسع والستين، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي وتفاقم معاناة المدنيين في القطاع.
يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والقتال في قطاع زدت فيما دخلت الحرب يومها التاسع والستين. وجاءت الأمطار الغزيرة والفيضانات لتفاقم من معاناة أهالي القطاع النازحين، والتي أصلا هي كارثية حسب وصف منظمات الإغاثة الدولية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القصف الإسرائيلي طال مناطق في شمال القطاع وجنوبه، وبالتحديد مدينتيْ رفح وخان يونس.
كما واصل الجيش الإسرائيلي حملة الاقتحامات في عدة محافظات من الضفة الغربية المحتلة، من بينها بلدات وقرى في محافظات نابلس وبيت لحم.
آخر التطورات
إسرائيل تواصل الهجوم على جنين لليوم الثالث على التواليقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا الخميس نقلا عن وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا فلسطينيًا قُتل صباح الخميس، من جراء هجوم الجيش الإسرائيلي المتواصل على جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي. وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الهجوم إلى أحد عشر.وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مساء الأربعاء عن مقتل مواطن وطفل وإصابة 10 آخرين، بينهم اثنان بجروح خطيرة، من جرّاء قصف طائرة مسيّرة مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من مدينة جنين.
الجيش الإسرائيلي ينشر صورا يقول إنها لمنظومة القبة الحديدية وهي تعترض صواريخ أطلقتها حماس من قطاع غزة 👈 https://t.co/LNpkdCgjxHpic.twitter.com/KaQvJlLnQ6— euronews عــربي (@euronewsar) December 13, 2023