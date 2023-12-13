50 جريحاً في قصف روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

بقلم: يورونيوز

أصيب نحو 50 شخصا بجروح في هجوم صاروخي روسي استهدف صباح الأربعاء كييف، بحسب ما أفادت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية.

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في بيان، قال رئيس هذه الإدارة سيرهي بوبكو إن الهجوم أسفر عن سقوط 51 جريحا بينهم ستة أطفال. وأضاف أن الجميع تلقوا الإسعافات موضحا أنه لم يتلق حتى الآن معلومات عن سقوط قتلى.

وأشار إلى تسجيل "10 حوادث سقوط حطام" صواريخ طالت خصوصا منطقة ديسنيانسكي حيث أجلي 17 شخصا بينهم سبعة أطفال من مبنى اندلعت فيه النيران.

وأشار سلاح الجو الأوكراني من جهته إلى أن روسيا شنت هجومها "عند الساعة الثالثة بالتحديد (الساعة 01,00 ت غ)" مطلقة عشرة صواريخ باتجاه كييف.

وكان مراسل وكالة فرانس برس في كييف أفاد بأنه سمع دويّ انفجارات عدة بعيد انطلاق صفّارات الإنذار في العاصمة.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر منصّات التواصل الاجتماعي إنّه "نتيجة للهجوم الصاروخي الليلي الذي شنّه العدوّ على منطقة دنيبروفسكي في العاصمة، تضرّر مبنى سكني". وأوضح أنّه تمّ على الإثر إجلاء 15 شخصاً كانوا يقطنون هذا المبنى.

كذلك أصيب مستشفى للأطفال بأضرار نتيجة القصف، وفق رئيس البلدية ما أدى إلى سقوط جريح.

وهذا ثاني هجوم يستهدف كييف خلال أسبوع، علماً أنّ العاصمة الأوكرانية شهدت قبل ذلك فترة هدوء طويلة نسبياً.

وفجر الإثنين، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية ثمانية صواريخ روسية أطلقت باتجاه كييف، بحسب ما أفادت سلطات العاصمة.

وأسفر التصدّي لهذا القصف عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.

في الجنوب، استهدفت مدينة أوديسا بهجوم روسي أيضا على ما كتب رئيس بلديتها غينادي تورخانوف عبر تلغرام موضحا "للأسف ثمة جرحى" من دون أن يوضح عددهم.

وقال الجيش إن مسيّرات من طراز شاهد إيرانية الصنع أسقطت فوق المدينة.