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فيديو: شرطة تايلاند تضبط 50 مليون من أقراص الميثامفيتامين بالقرب من الحدود مع ميانمار

أقراص الميثامفيتامين
أقراص الميثامفيتامين Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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فيديو: شرطة تايلاند تضبط 50 مليون من أقراص الميثامفيتامين بالقرب من الحدود مع ميانمار

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تمكنت شرطة تايلاند من ضبط كمية قياسية من حبوب الميثامفيتامين المخدرة في مقاطعة كانشانابوري الغربية القريبة من الحدود مع ميانمار.

وعثرت الشرطة على الأقراص مخبأة في أكياس داخل شاحنة ذات ست عجلات بعدما أوقفوها عند نقطة تفتيش يوم الثلاثاء.

 وتم إلقاء القبض على ركاب الشاحنة وهم رجل وامرأة.

وأكد جيريمي دوغلاس، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الكمية المضبوطة تشكل رقماً قياسياً لمخدر الميثامفيتامين المضبوط عبر التاريخ.

وكانت ضبطية الميثامفيتامين الوحيدة الأكبر حجماً منها على المستوى الإقليمي قد وقعت في لاوس في أكتوبر - تشرين الأول 2021، عندما تم اكتشاف شحنة مكونة من 55 مليون قرص.

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