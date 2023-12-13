EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بكاء فتيات في غزة بعد أن التهمت نيران القصف الإسرائيلي جسد والدهن

نيران القصف الإسرائيلي يلتهم عمارة سكنية في غزة
نيران القصف الإسرائيلي يلتهم عمارة سكنية في غزة Copyright Abed Khaled/Copyright 2023 .
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

شاهد: بكاء فتيات في غزة بعد أن التهمت نيران القصف الإسرائيلي جسد والدهن

اعلان

تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة لمشاركة الأحداث المؤلمة والمصائب واللحظات المؤثرة التي يعانيها سكان غزة يومياً.

تم توثيق العديد من الفيديوهات للواقع المرير الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر في ظل استمرار إسرائيل في شن هجماتها على مختلف المناطق.

فيديوهات كثيرة تثير الرعب، آخرها انتشر في الساعات الماضية، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، حسب رواد المنصات الرقمية، ثلاث فتيات يبدأن في الصراخ بعد رؤيتهن لوالدهن وهو يحترق جراء القصف الإسرائيلي لمنزلهم.

المشهد الذي شاهدناه ليس مجرد فيلم، بل يعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه المئات من العائلات في قطاع غزة، حيث فقدوا أحد أفرادهم الأعزاء جراء الغارات المتواصلة على المنطقة منذ ما يقرب شهرين.

وبدأت إسرائيل حربها بعد هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 18412 فلسطينيا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للقطاع.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

برلين تبدأ محاكمة ألماني بتهمة التجسس لحساب روسيا

وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن نفاد لقاحات الاطفال وتحذر من كارثة

شاهد: الهلال الأحمر ينقذ رجلاً وزوجته من تحت الأنقاض في وسط غزة

إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني