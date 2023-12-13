بقلم: يورونيوز

شاهد: بكاء فتيات في غزة بعد أن التهمت نيران القصف الإسرائيلي جسد والدهن

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تحوّلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصة لمشاركة الأحداث المؤلمة والمصائب واللحظات المؤثرة التي يعانيها سكان غزة يومياً.

تم توثيق العديد من الفيديوهات للواقع المرير الذي يعيشه سكان القطاع المحاصر في ظل استمرار إسرائيل في شن هجماتها على مختلف المناطق.

فيديوهات كثيرة تثير الرعب، آخرها انتشر في الساعات الماضية، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو، حسب رواد المنصات الرقمية، ثلاث فتيات يبدأن في الصراخ بعد رؤيتهن لوالدهن وهو يحترق جراء القصف الإسرائيلي لمنزلهم.

المشهد الذي شاهدناه ليس مجرد فيلم، بل يعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه المئات من العائلات في قطاع غزة، حيث فقدوا أحد أفرادهم الأعزاء جراء الغارات المتواصلة على المنطقة منذ ما يقرب شهرين.

وبدأت إسرائيل حربها بعد هجوم حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 18412 فلسطينيا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للقطاع.