شاهد: جنود إسرائيليون يخربون البيوت والمتاجر وينشدون أغانٍ عنصرية ضد الفلسطينيين في غزة

بقلم: يورونيوز

انتشرت عدة مقاطع للجنود الإسرائيليين داخل غزة وهم يفتشون ويخربون ما تبقى من منازل ومتاجر الفلسطينيين غير المهدمة مما يزيد من الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بشأن انتهاكات جنودها في القطاع.

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وتظهر المقاطع قيام الجنود بإحداث الفوضى داخل المنازل والمتاجر وتخريب والعبث بالبضاعة داخل متجر لألعاب الأطفال وهم يسخرون من الفلسطينيين.

كذلك ظهرت مقاطع لجنود وهم يخربون أغذية تبقت ببعض المتاجر في وقت يعاني فيه مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جرّاء الحرب الإسرائيلية على القطاع من نقص تام في الأطعمة ومياه الشرب.

ويُظهر مقطع أخر قيام مجموعة من الجنود بالرقص والغناء بهتافات عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

وتعهد الجيش الإسرائيلي بالفعل باتخاذ إجراءات تأديبية فيما يقول إنها مجموعة من الحالات الفردية والمعزولة.

وتظهر تلك المقاطع بعد أيام من تسريب صور ومقاطع أخرى لفلسطينيين محتجزين في غزة، ظهروا وقد جردوا من ملابسهم الداخلية، وفي بعض الحالات معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وهو ما أدى أيضاً إلى توجيه انتقادات دولية لإسرائيل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الثلاثاء يومها السابع والستين بعدما بدأت بهجوم دام وغير مسبوق نفذته الحركة الإسلامية الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة.

ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة، أدّى القصف الإسرائيلي الى مقتل 18,412 شخصا، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

واضطر 1,9 مليون شخص للفرار من المعارك وانتقلوا الى جنوب قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، بحسب أرقام الامم المتحدة.

كما أفادت الأمم المتحدة الثلاثاء أن حوالى 18 في المئة من البنى التحتية في قطاع غزة تعرضت لأضرار منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، استنادا إلى صورة التقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.