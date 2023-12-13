حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أنّ الدولة العبرية بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضدّ حركة حماس بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة.
تصاعدت الثلاثاء حدّة الضغوط الدولية على إسرائيل بإصدار الجمعية العامة للأمم المتّحدة، بأغلبية ساحقة، قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة الذي أصبح وفقاً لمسؤول أممي "جحيماً على الأرض" نتيجة قصف لا يتوقف وأوضاع إنسانية لا تنفكّ تتدهور.
وفي نيويورك، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 صوتاً من أصل 193 على قرار يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" وإلى حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية و"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن كلّ الرهائن.
وصوّتت عشر دول من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل ضدّ القرار، بينما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
آخر تطورات الحرب على غزة
بكمين للقسام.. مقتل 8 جنود إسرائيليين بينهم قائد فرقة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية جنود بينهم قائد فرقة في كمين في غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 113.
وأضاف الجيش أن العسكريين قتلوا جراء كمين لكتائب القسام. كما جرح ثلاثة جنود آخرين.
وقتل الجنود الثمانية صباح اليوم في سلسلة انفجارات أثناء قيامهم بتفتيش عدد من المباني في الشجاعية.
بايدن يحذّر إسرائيل من أنّها بصدد خسارة الدعم الدولي لحربها ضدّ حماس
حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من أنّ الدولة العبرية بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضدّ حركة حماس بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة.
وفي أشدّ انتقاد يوجّهه لنتانياهو منذ الهجوم الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل الحرب الحالية، قال بايدن خلال فعالية انتخابية في واشنطن إنّه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه بشأن حلّ الدولتين.
بدوره، أقرّ نتانياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.
وتمثّل هذه التصريحات خلافاً علنياً نادراً بين الجانبين بعد أسابيع كان دعم الرئيس الأميركي فيها لإسرائيل مطلقاً.
وخلال حفل لجمع التبرّعات لحملته الانتخابية في واشنطن، قال بايدن إنّ إسرائيل تحظى بدعم "معظم دول العالم" بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس عليها انطلاقاً من غزة.
وأضاف "لكنّهم (الإسرائيليين) بدأوا يفقدون هذا الدعم بسبب القصف العشوائي الذي يحدث".
قلق أسترالي-كندي-نيوزيلندي مشترك إزاء "المعاناة المستمرة" للفلسطينيين
أعرب قادة أستراليا وكندا ونيوزيلندا الأربعاء عن قلقهم إزاء "المعاناة المستمرة" للفلسطينيين، مطالبين بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي بيان مشترك، دافع رؤساء وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي وكندا جاستن ترودو ونيوزيلندا كريستوفر لاكسن عن حقّ إسرائيل في قتال حركة حماس ردّاً على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأدّى وفق السلطات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص.
لكنّ القادة الثلاثة أعربوا في بيانهم كذلك عن قلقهم إزاء استمرار القصف الإسرائيلي لقطاع غزة حيث قُتل منذ بداية الحرب أكثر من 18 ألف شخص، وفقاً لحركة حماس التي تسيطر منذ 2007 على هذا الشريط الساحلي.
وقال القادة "إنّنا نشعر بالقلق إزاء تقلّص المساحة الآمنة للمدنيّين في غزة".
وأضافوا أنّ "ثمن هزيمة حماس لا يمكن أن يكون استمرار معاناة جميع المدنيين الفلسطينيين".