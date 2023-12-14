مطالبين بوقف الحرب في غزة.. موظفون بالإدارة الأميركية ينظمون وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض

بقلم: يورونيوز

وضع هؤلاء الموظفون الأقنعة والنظارات الشمسية في محاولة لإخفاء هويتهم، بعد إجراءات اتخذت بحق بعض المتضامنين مع الفلسطينيين في غزة.

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تجمع عدد من الموظفين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ووضعوا الزهور خارج البيت الأبيض خلال وقفة احتجاجية للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة. ووضع هؤلاء الموظفون الأقنعة والنظارات الشمسية في محاولة لإخفاء هويتهم، بعد إجراءات اتخذت بحق بعض المتضامنين مع الفلسطينيين في غزة.

"فظائع مستمرة في غزة"

وقال جوش بول، الموظف الكبير السابق في وزارة الخارجية الذي استقال احتجاجًا على نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل: "وقع أكثر من 800 منا رسالة إلى الرئيس ونائبته كمالا هاريس للمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد".

وأضاف: "تزامنًا مع عيديْ الحانوكا والميلاد، لا نستطيع أن نبقى صامتين بشأن الفظائع المستمرة في غزة".

وتابع قائلًا: "لقد روعتنا الهجمات الوحشية التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كما روعتنا الاستجابة غير المتناسبة من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي قتلت بشكل عشوائي آلاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة وشردت أكثر من مليون آخرين".

من جهته، قال عضو سابق في طاقم إدارة بايدن، دون أن يكشف عن هويته: "نحن نكتب كأميركيين فلسطينيين في الخدمة العامة، نحن نكتب كبشر، نحن نعلم أن أصواتنا وحدها لن تغير قراراتكم، لكننا نجتمع لنوضح أننا لن نصمت أمام الدمار".