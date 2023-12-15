شاهد: الدنمارك تودع ستة أشخاص الحبس بعد إحباط هجوم "إرهابي"

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات القضائية الدنماركية الجمعة إيداع ستة أشخاص الحبس وذلك بعد عملية نفذت ليلا منعت وقوع هجوم "إرهابي".

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لم تكشف الشرطة أي تفاصيل عن هدف المخطط المفترض، لكنها ذكرت في وقت متأخر الخميس بأنه غير مرتبط مباشرة بتوقيف أربعة أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في حماس في ألمانيا في اليوم ذاته اتّهموا بالتحضير لمهاجمة أهداف يهودية في أوروبا.

ذكرت إسرائيل الخميس بأن المشتبه بهم في الدنمارك يعملون "لصالح حماس"، وهو أمر لم تؤكده السلطات الدنماركية.

وأفادت النيابة الدنماركية على منصة "إكس"، "أودع ستة أشخاص في الحبس ليلا حتى التاسع من كانون الثاني/يناير، أربعة منهم غيابيا. أفرج عن شخص"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

يمكن أن يودع المشتبه بهم في الحبس غيابيا من أجل الحصول على مذكرة توقيف دولية، وهو ما يشير إلى أن الأربعة لربما في الخارج.

تمّت الإجراءات خلف أبواب مغلقة ولم تُكشف علنا أي تفاصيل عن القضية. أفادت الشرطة الدنماركية الخميس بأنها أوقفت ثلاثة أشخاص في الدنمارك.

وقال مدير العمليات في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركية PET فليمينغ دريير في مؤتمر صحافي "كانت مجموعة تخطط لعمل إرهابي".

وذكرت وكالة "ريتزاو" الإخبارية الدنماركية وشبكة البث العامة "دي آر" بأن عمليات التوقيف كانت مرتبطة بعصابة الجريمة المنظمة "لويال تو فاميليا" المحظورة في الدنمارك.

وأفادتا بأن الموقوفين الثلاثة هما رجلان وامرأة، وأوضحتا أنه تم إطلاق سراح أحد الرجلين.