شاهد: نشطاء مناهضون للحرب في غزة يعطلون حركة المرور على طريق سريع في فيلادلفيا

بقلم: يورونيوز

تظاهرت جماعات ناشطة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة في ثماني مدن أمريكية، بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد الأنوار اليهودي حانوكا.

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وعطّلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وقال أحد الشهود إن المتظاهرين أغلقوا لفترة وجيزة الطريق السريع. واعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "الحياة لغزة" و"ليس باسمنا".

كما نظم بعض الموظفين في إدارة بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وطالبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، والأربعاء. لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن