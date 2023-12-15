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شاهد: نشطاء مناهضون للحرب في غزة يعطلون حركة المرور على طريق سريع في فيلادلفيا

متظاهرون يتجمعون لإغلاق جسر سبرينج جاردن ستريت خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في فيلادلفيا.
متظاهرون يتجمعون لإغلاق جسر سبرينج جاردن ستريت خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 في فيلادلفيا. Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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تظاهرت جماعات ناشطة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب في غزة في ثماني مدن أمريكية، بالتزامن مع الليلة الثامنة من عيد الأنوار اليهودي حانوكا.

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وعطّلت حركة المرور في ساعة الذروة في شوارع وجسور مزدحمة في واشنطن وفيلادلفيا.

وقال أحد الشهود إن المتظاهرين أغلقوا لفترة وجيزة الطريق السريع. واعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "الحياة لغزة" و"ليس باسمنا".

كما نظم بعض الموظفين في إدارة بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار.

وطالبت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، والأربعاء. لكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن

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