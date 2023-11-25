شاهد: مظاهرات حاشدة دعمًا للفلسطينيين في بريطانيا

بقلم: يورونيوز

حذرت شرطة لندن من أنها ستقبض على أي متظاهر يظهر سلوكًا عنصريًا وسط خروج آلاف المحتجين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.

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دعا متظاهرون بريطانيون مناهضون للحرب على غزة، إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع المحاصر.

وقالت ليندسي جيرمان، العضو المؤسس لمجموعة حملة تحالف أوقفوا الحرب، إن على حكومة المملكة المتحدة أن تفعل "المزيد" لإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي.

وانتقدت الناشطة أيضًا العملية الكبيرة التي قامت بها الشرطة ضد المظاهرات، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن المتظاهرين يخالفون القانون.

المظاهرات في لندن HENRY NICHOLLS/AFP

وقالت إن المتظاهرين "لا يرددون شعارات عنصرية، ولا يدعمون حماس".

وأضافت: "أعتقد أنهم (الشرطة) يزيدون بالفعل من شعور بعض الناس بأن هذه مسيرة مليئة بالأشخاص الذين هم على وشك خرق القانون. وليس هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك".

وحذرت شرطة لندن من أنها ستقبض على أي متظاهر يظهر سلوكًا عنصريًا وسط خروج آلاف المحتجين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة البريطانية اليوم السبت.

وقال أدي أديلكان، نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة: "ما زلنا نرى التأثير التراكمي لاستمرار الاحتجاج وزيادة التوتر وتزايد جرائم الكراهية"، مضيفًا أن الشرطة ستوزع منشورات على المتظاهرين لتحذيرهم من عقوبات السلوك العنصري.

وأضاف "ينص ذلك على أن أي شخص يظهر سلوكًا عنصريًا أو يحرض على الكراهية ضد أي جماعة يجب أن يتوقع القبض عليه وكذلك أي شخص يدعم حماس أو أي منظمة محظورة أخرى".

وأُلقي القبض على أكثر من 120 متظاهرًا خلال مسيرة في وقت سابق من هذا الشهر عندما اندلعت مناوشات بين الشرطة وجماعات تنتمي إلى اليمين المتطرف التي تجمعت للاحتجاج على المظاهرة.