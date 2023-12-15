الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".

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وقال الجيش في بيان "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي".

وأعلن الجيش هوية اثنين من الرهائن القتلى: يوتام حاييم الذي خطف من كيبوتس كفار عزة في هجوم السابع من تشرين الأول/اكتوبر، وسامر الطلالقة الذي اقتيد من كيبوتس نير عام.

وطلبت عائلة الرهينة الثالث عدم الكشف عن هويته.

وتمت إعادة جثثهم إلى إسرائيل.

وبحسب هغاري، فإن الجيش يعتقد أن الثلاثة "إما هربوا وإما كانوا متروكين من قبل الارهابيين الذين احتجزوهم"، متعهداً إجراء "تحقيق شفاف" في شأنهم.

وبهذا، يرتفع عدد الرهائن الذين أكد الجيش مقتلهم إلى 22 من أصل نحو 250 شخصاً.

شنّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوماً غير مسبوق على إسرائيل انطلاقاً من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأسفر الهجوم على جنوب الدولة العبرية عن مقتل 1139 شخصاً، بحسب إسرائيل التي تعهدت إثره "القضاء" على حماس وتواصل شن هجوم على القطاع الفلسطيني خلف أكثر من 18780 قتيلاً، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة للحركة.