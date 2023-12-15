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فيديو: جنود إسرائيليون يعتدون بالضرب على مصور في القدس وإصابة مراسل ومصور الجزيرة بجروح في غزة

الدحدوح أثناء علاجه
الدحدوح أثناء علاجه Copyright -/AFP or licensors
بقلم:  يورونيوز
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أصيب مراسل قناة الجزيرة وائل الدحدوح والمصور سامر أبو دقة اليوم الجمعة خلال تغطية لهجوم الجيش الإسرائيلي على مدرسة في خان يونس بقطاع غزة، بحسب ما أعلنت القناة القطرية.

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وأضافت الجزيرة أن الصحفيين أصيبا بشظايا جراء قصف إسرائيلي لصاروخ بواسطة طائرة استطلاع مسيّرة استهدف محيط مدرسة حيفا في وسط خان يونس.

وأصيب الدحدوح في ذراعه وتم نقله إلى مستشفى ناصر حيث تلقى العلاج بينما قال إن أبو دقة ظل محاصراً داخل المدرسة ويعاني من إصابات أكثر خطورة.

ويعمل الدحدوح مراسلاً ورئيساً لمكتب الجزيرة في مدينة غزة بينما يعمل أبو دقة مصوراً للقناة القطرية بالقطاع.

وسبق وأن فقد الدحدوح زوجته وابنه وابنته وحفيده خلال قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات يوم 25 أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

وفي القدس، قامت الشرطة الإسرائيلية بضرب وركل الصحفي الفلسطيني مصطفى الخدوم الذي يعمل مراسلاً بوكالة اخبار الأناضول التركية والمصور فايز أبو رميلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت الشرطيين المسؤولين عن الواقعة عن العمل.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن 56 صحفياً على الأقل قُتلوا بينما تشير إحصاءات المكتل الإعلامي الحكومي في غزة إلى مقتل 86 صحفياً خلال الحرب في غزة حتى الآن.

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