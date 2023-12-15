شاهد: هجوم روسي بطائرة مُسيرة استهدف منطقة أوديسا يؤدي إلى إصابة 11 شخصاً بينهم أربعة أطفال

بقلم: يورونيوز

أسفر هجوم روسي بطائرة مُسيرة على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا عن إصابة 11 شخصاً بينهم أربعة أطفال، حسب ما أوردت خدمات الطوارئ الخميس.

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وأصبح المسكن الذي كان يأوي الأوكرانيين الذين فروا من شرق البلاد المحاصر، في حالة يرثى لها، حيث تناثر الحطام بعد أن أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في كييف عشرات الطائرات بدون طيار ذات التصميم الإيراني التي أطلقتها القوات الروسية على مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم الجيش ناتاليا جومينيوك لوكالة فرانس برس إن 11 شخصاً أصيبوا في الغارة، بينهم أربعة أطفال.

وتقول إينا تشيرنوفا التي كانت تقيم في هذا المسكن: "لقد أصبحنا الآن بلا مأوى، في الشارع تماماً".

والأربعاء أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة 53 شخصاً من بينهم ستة أطفال. وحسب رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو فقد تضرر مستشفى للأطفال من القصف الذي يعد الثاني خلال أسبوع على كييف، بعد فترة هدوء طويلة نسبياً.