لقاء على هامش كوب-28.. الرئيس الإسرائيلي يطلب من ملك بريطانيا استخدام نفوذه لتحرير الرهائن لدى حماس

بقلم: يورونيوز

تأتي زيارته إلى الإمارات بعد ثمانية أسابيع من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتزامن مع انتهاء الهدنة بين طرفي الحرب.

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التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالملك البريطاني تشارلز الثالث، وناقش معه الجهود المبذولة لتحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى حماس في غزة.

وقال مكتب هرتسوغ إن الرئيس طلب من الملك "استخدام كل نفوذه الدبلوماسي لتعزيز الجهود الرامية إلى إعادة البنات والأبناء المختطفين إلى الوطن".

وتأتي زيارته إلى الإمارات بعد ثمانية أسابيع من اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس، وتتزامن مع انتهاء الهدنة بين طرفي الحرب.

وكانت الرئاسة الإسرائيلية قالت في بيان سابق إن هرتسوغ سيعقد "سلسلة اجتماعات دبلوماسية" لإثارة مسألة الأسرى، خلال مؤتمر كوب28.

وكتب هرتسوغ في منشور على منصة "إكس": "في اجتماعات مع قادة العالم أعتزم رفع مطلب حازم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة".

وتابع: "إضافة إلى ذلك، سأقوم بتفصيل وتأكيد الجهود المبذولة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".