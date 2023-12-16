بعد أكثر من شهرين على بدء الحرب والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر، وصفت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الظروف المعيشية في هذه المنطقة الصغيرة المكتظة بأنها رهيبة بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين أجبروا على العيش في مساحات تضيق يوما بعد يوم.
تزايدت حدة الاشتباكات في شمال وجنوب قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في الساعات الأخيرة.
ونشرت كتائب القسام فيديوهات توثق المعارك الدائرة على عدة محاور، وتظهر استهدافها للمركبات العسكرية الإسرائيلية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأساوي" الذي أثار احتجاجات في تل أبيب.
ومع انتشار أنباء الحادث، تجمع مئات الأشخاص أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب احتجاجا.
ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية، ورفعوا لافتات تحمل صور بعض الرهائن الـ129 الذين لا يزالون محتجزين في غزة.
وشنت إسرائيل ردا على الهجوم الأسوأ في تاريخها عملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت بالقضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع وإعادة الرهائن.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 18 الفا و800 فلسطيني قتلتهم إسرائيل منذ بدء هجومها على قطاع غزة قبل حوالي 3 أشهر.
الحوثيون: أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة
أكد علي القحوم، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، أن أي عمل عدائي يستهدف اليمن سيكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة.
وقال القحوم في مقابلة تلفزيونية أجراها مساء الجمعة "سنواصل العمليات ضد إسرائيل، وسنظل ملتزمين بالقضية الفلسطينية بغض النظر عن التهديدات والتلويحات الأمريكية والغربية والإسرائيلية".
وفي الأسابيع الأخيرة، كثف الحوثيون هجماتهم قرب مضيق باب المندب الذي يعد استراتيجيا للنقل البحري، إذ يفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا، وتمر عبره 40% من التجارة الدولية.
وأسقطت سفن حربية أمريكية وفرنسية كانت تقوم بدوريات في المنطقة صواريخ ومسيّرات عدة.
وأكّد الحوثيون الجمعة أنه لن يتم استهداف السفن قبالة اليمن إذا استجابت لتوجيهاتهم، لكن السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية "ستمنع من الإبحار في البحر العربي والبحر الأحمر حتى دخول الغذاء والدواء التي يحتاج إليها إخواننا في غزة".
نتنياهو يعرب عن أسفه بعد مقتل"ثلاث رهائن" عن طريق الخطأ
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه "لمأساة لا تحتمل"، بعد أن أعلن الجيش الجمعة أن قواته قتلت ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي" الذي أثار احتجاجات في تل أبيب.
ووصف البيت الأبيض مقتل ثلاث الرهائن الثلاث بأنه "خطأ مأسوي".