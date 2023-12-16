بقلم: يورونيوز

بعد أكثر من شهرين على بدء الحرب والحصار الشامل الذي فرضته إسرائيل على القطاع منذ 9 تشرين الأول/أكتوبر، وصفت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية الظروف المعيشية في هذه المنطقة الصغيرة المكتظة بأنها رهيبة بالنسبة إلى الفلسطينيين الذين أجبروا على العيش في مساحات تضيق يوما بعد يوم.

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تزايدت حدة الاشتباكات في شمال وجنوب قطاع غزة بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في الساعات الأخيرة.

ونشرت كتائب القسام فيديوهات توثق المعارك الدائرة على عدة محاور، وتظهر استهدافها للمركبات العسكرية الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن قواته قتلت الجمعة ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأساوي" الذي أثار احتجاجات في تل أبيب.

ومع انتشار أنباء الحادث، تجمع مئات الأشخاص أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في مدينة تل أبيب احتجاجا.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الإسرائيلية، ورفعوا لافتات تحمل صور بعض الرهائن الـ129 الذين لا يزالون محتجزين في غزة.

وشنت إسرائيل ردا على الهجوم الأسوأ في تاريخها عملية جوية وبرية على غزة، وتعهدت بالقضاء على حركة حماس التي تحكم القطاع وإعادة الرهائن.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن 18 الفا و800 فلسطيني قتلتهم إسرائيل منذ بدء هجومها على قطاع غزة قبل حوالي 3 أشهر.