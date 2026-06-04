فيديو. غزة: عائلات تشيع ضحايا غارات ليلية إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 9 أشخاص

احتشد أقارب الضحايا في مستشفى الشفاء لتوديع أحبائهم، بينما كانت جثامين الضحايا، وبينهم امرأتان وطفلان، تُجهَّز للدفن. وأظهرت لقطات من أحد مواقع الغارة أضرارا جسيمة في مبنى سكني، حيث تناثرت الركام والجدران المحطمة ومقتنيات مضرجة بالدماء في أرجاء المنطقة. ووقعت الهجمات في ما لا يقل عن أربعة مواقع منفصلة في أنحاء مدينة غزة خلال الليل.

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وتسلط هذه الوفيات الضوء على استمرار هشاشة **الهُدنة** التي تم التوصل إليها في تشرين الأول/أكتوبر لوقف نزاع مستمر منذ أكثر من عامين. وعلى الرغم من انحسار القتال واسع النطاق، تواصل القوات الإسرائيلية شن **غارات جوية** وعمليات عسكرية، بينما تقول إسرائيل إنها ترد على تهديدات أمنية وخروقات للهدنة. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 936 فلسطينيا قُتلوا منذ دخول الهُدنة حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخسائر البشرية في وقت يتركز فيه الاهتمام الدولي إلى حد كبير على التصعيد الموازي بين إسرائيل و"حزب الله" على الجبهة اللبنانية، بينما تتواصل أعمال العنف في غزة وتحصد أرواحا جديدة بشكل شبه يومي.