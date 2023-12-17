متعهدًا بالحفاظ على "سيادة" البلاد.. حزب روسيا الموحدة يرشّح بوتين للانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

يعد الترشيح من قبل مجموعة مكونة من 500 مؤيد على الأقل إلزاميًا بموجب قانون الانتخابات الروسي لأولئك الذين لا يترشحون على اسم حزب معين.

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أفادت وكالات رسمية أن مندوبين من الحزب الحاكم في روسيا أيدوا بالإجماع مسعى الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه خلال مؤتمر للحزب في موسكو يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من ترشيح أنصار زعيم الكرملين له رسميًا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024 كـ"مستقل".

ودعا ديمتري ميدفيديف، رئيس حزب روسيا الموحدة والرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء، أعضاء الحزب إلى دعم بوتين قبل التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 15 إلى 17 آذار/ مارس المقبل، وفقًا لتقارير وكالات الدولة الروسية.

مؤتمر حزب روسيا الموحدة Mikhail Klimentyev/Sputnik

ووصف المحللون إعادة انتخاب بوتين بأنها شبه مؤكدة، وذلك نظراً للسيطرة المحكمة التي فرضها على النظام السياسي في روسيا خلال السنوات الأربع والعشرين التي قضاها في السلطة.

ويوم الأحد أيضًا، اقترب مرشح رئاسي روسي غير معروف يدعو للسلام في أوكرانيا من التسجيل رسميًا كمرشح، وحصل على ترشيح من مجموعة تضم أكثر من 500 مؤيد في العاصمة الروسية.

ويعد الترشيح من قبل مجموعة مكونة من 500 مؤيد على الأقل إلزاميًا بموجب قانون الانتخابات الروسي لأولئك الذين لا يترشحون على اسم حزب معين.

ويحتاج المرشحون المستقلون أيضًا إلى جمع توقيعات ما لا يقل عن 300 ألف مؤيد في 40 منطقة روسية أو أكثر.

"سيادة روسيا"

وخلال الاحتفال تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد جعل روسيا "قوة سيادية ومكتفية ذاتيًا" في مواجهة الغرب.

ووصل بوتين البالغ 71 عامًا إلى السلطة عام 2000، ولم يشهد جيل روسي كامل زعيمًا غيره.

وقال بوتين خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة الحاكم: "علينا أن نتذكر وألا ننسى أبدا ونقول لأطفالنا: إما أن تكون روسيا قوة سيادية ومكتفية ذاتيًا، أو أنها لن تكون موجودة على الإطلاق".

وأكد أنه سيجعل "السيادة" أحد الأهداف الرئيسية لولايته الخامسة في الكرملين.

وأضاف بوتين على وقع تصفيق أعضاء روسيا الموحدة: "لن نتخذ قراراتنا إلا بأنفسنا من دون نصائح أجنبية من الخارج".

وتابع: "لا يمكن لروسيا أن تتخلى مثل بعض الدول عن سيادتها مقابل بعض النقانق وتصبح تابعة لطرف ما"، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا.

واتهم بوتين الدول الغربية بالرغبة في "إثارة مشاكل داخلية" في روسيا، متداركًا "لكن مثل هذه التكتيكات لم تنجح".

وقال "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله من أجل مصالح روسيا"، لافتًا إلى أن البلاد تواجه "مهام تاريخية".

"وهبنا الله قائدًا"

من جهته، قال مدفيديف "ليس هناك أي شكّ في أن بوتين يجب أن يكون زعيمًا في أصعب الظروف التي تمر بها بلادنا"، متحدثًا عن "أعداء خطيرين وخبيثين" في إشارة إلى الدول الغربية.

وأشاد بقدرة روسيا على "مقاومة الضغوط الهائلة" من الغرب، مضيفًا "كان الرد على تصرفات خصومنا هو صمود المجتمع الروسي ووحدته".

ميدفيديف خلال مؤتمر حزب روسيا الموحدة Ekaterina Shtukina/Sputnik

واعتبر الرئيس الروسي السابق أن فوز فلاديمير بوتين في آذار/مارس 2024 سيتيح له "التغلب أخيرًا على القوى التي تهدد أمن وسيادة" البلاد.

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وقال أبتي علاء الدينوف، قائد "قوات أحمد" الخاصة لنظام رمضان قديروف في الشيشان، "لقد وهبنا الله قائداً".

وأضاف: "نحن الروس، لا نرى أنفسنا بدونه".