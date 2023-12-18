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عاجل. تغطية مستمرة| اليوم الـ73 من الحرب في غزة: تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع

مسعفون ينقذون طفلا مصابا إثر قصف إسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس
مسعفون ينقذون طفلا مصابا إثر قصف إسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس Copyright Mohammed Dahman/ AP
بقلم:  يورونيوز
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القصف الإسرائيلي العنيف مستمر على غزة، والمصادر الصحية في القطاع تتحدث عن وقوع مئات القتلى في جباليا.

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فيما دخلت الحرب في غزة يومها الثالث والسبعين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على أنحاء متفرقة من القطاع. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة في القطاع، إن القصف الإسرائيلي على جباليا أدى إلى وقوع أكثر من مئة قتيل، وغن هناك مئة قتيل آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.

وقالت الوكالة إن القصف طال أيضا بالأخص مدينة خان يونس.

وتتزايد الأزمة الإنسانية حدة في قطاع غزة، حيث نزح 1,9 مليون شخص، أي نحو 85 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني "لن أتفاجأ إذا بدأ الناس يموتون من الجوع، أو من جراء مزيج من الجوع والمرض وضعف المناعة".

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