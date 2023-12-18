القصف الإسرائيلي العنيف مستمر على غزة، والمصادر الصحية في القطاع تتحدث عن وقوع مئات القتلى في جباليا.
فيما دخلت الحرب في غزة يومها الثالث والسبعين، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على أنحاء متفرقة من القطاع. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مسؤولين في وزارة الصحة في القطاع، إن القصف الإسرائيلي على جباليا أدى إلى وقوع أكثر من مئة قتيل، وغن هناك مئة قتيل آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.
وقالت الوكالة إن القصف طال أيضا بالأخص مدينة خان يونس.
وتتزايد الأزمة الإنسانية حدة في قطاع غزة، حيث نزح 1,9 مليون شخص، أي نحو 85 بالمئة من إجمالي عدد السكان، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني "لن أتفاجأ إذا بدأ الناس يموتون من الجوع، أو من جراء مزيج من الجوع والمرض وضعف المناعة".
آخر التطورات
شاهد: مسيرة في مدينة برايتون تضامنًا مع قطاع غزةجابت المسيرة شوارع وسط برايتون، حيث لوحت الحشود بالأعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات.
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار من الصواريخ انطلقت في بلدة يعرا في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود مع لبنان. ولم يُعرف بعد سبب انطلاق الصفارات. ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف على جانبي الحدود بين البلدين.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من جنوده في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين عن مقتل أربعة من جنوده في أثناء أعمال القتال ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة. وحسب البيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، يتراوح سن هؤلاء الجنود الأربعة القتلى بين 20 و 26 سنة.
وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة منذ اندلاع الحرب هناك، حسب الإحصائيات الرسمية الإسرائيلية، إلى 126.
הודעת דובר צה"ל בנושא שמותיהם של ארבעה חללי צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם: https://t.co/pmxZ8lGA4R— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 18, 2023
מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv
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