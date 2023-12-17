EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

السودان: واشنطن تحض قوات الدعم السريع على وقف تقدمها نحو منطقة تأوي نازحين ومراكز إغاثة

سودانيون ينزحون من الخرطوم مع احتدام المعارك
سودانيون ينزحون من الخرطوم مع احتدام المعارك Copyright AP/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أودت الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

اعلان

حذرت الولايات المتحدة السبت، من أن المواجهات الأخيرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باتت تشكل تهديدا خطيرا على المدنيين وجهود الإغاثة، وحضت المقاتلين على تجنيب منطقة تضم مراكز مساعدات وعشرات آلاف النازحين المعارك.

ولجأ زهاء نصف مليون نازح إلى ولاية الجزيرة منذ اندلاع النزاع العسكري بين الجيش وقوات الدعم منتصف نيسان/أبريل، أقام نحو 86 ألفا منهم في عاصمتها "ود مدني"، وفق أرقام الأمم المتحدة.

لكن القتال بين الطرفين الذي اجتاح المدينة الجمعة دفع بوكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى تعليق أعمال الإغاثة في الولاية "إلى أجل غير مسمى".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان "أصبحت مدينة ود مدني ملاذا آمنا للمدنيين النازحين ومركزا مهما لجهود الإغاثة الإنسانية الدولية. والتقدم المستمر لقوات الدعم السريع يهدد بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وتعطيل كبير لجهود المساعدات الإنسانية".

وأضاف ميلر "نحض قوات الدعم السريع في السودان على وقف تقدمها في ولاية الجزيرة فورا والامتناع عن مهاجمة ود مدني".

وأودت الحرب التي اندلعت في نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد).

وتسبب النزاع بنزوح أكثر من 5,4 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى قرابة 1,3 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

السودان يعلن 15 دبلوماسيًا إماراتيًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم

اتهامات أميركية للجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب "جرائم حرب"

بلينكن يتهم طرفي النزاع في السودان بارتكاب "جرائم حرب"

عبد الفتاح البرهان الولايات المتحدة الأمريكية محمد حمدان دقلو (حميدتي) قوات الدعم السريع - السودان نزاع مسلح