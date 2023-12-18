شاهد: انفجار بأكبر مستودع للوقود في غينيا يؤدي إلى مقتل 11 شخصاً وجرح نحو مئة آخرين

بقلم: يورونيوز

قتل 11 شخصاً على الأقل في حريق اندلع الإثنين في وسط كوناكري عاصمة غينيا إثر انفجار مستودع الوقود الرئيسي في البلاد، في حادث تسبّب بإغلاق المدارس والإدارات.

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وصرّح جان تراوري المدير التقني التشغيلي للدفاع المدني خلال اجتماع بوزير الخارجية وبسفراء أن خدمات الإسعاف أحصت "11 حالة وفاة و88 إصابة بالغة".

ووقعت الحادثة حوالى منتصف الليل (محلياً وبتوقيت غرينيتش) في أكبر مستودع للوقود تابع لشركة النفط الغينية العامة في كالوم، حيّ المال والأعمال في كوناكري.

وهذه الحصيلة غير نهائية، إذ إن المصابين ما زالوا ينقلون إلى المستشفيات، على ما أوضح تراوري. وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بوقوع ثمانية قتلى على الأقلّ.

وقال مسؤول في مستشفى إينياس دين طلب عدم الكشف عن هويته إن "ثماني جثث متفحمة أودعت في مشرحة" المستشفى الذي استقبل العديد من الجرحى.

وبعيد الحادثة، صرّح الجرّاح مامادوبا سيلا الذي يعمل في مستشفى دونكا "يصل الجرحى بالعشرات إلى أكبر مستشفيين في كوناكري هما إينياس دين ودونكا".

وأكّد دانسا كوروما رئيس المجلس الوطني الانتقالي، وهي الهيئة التشريعية التي استحدثها العسكر بعد استيلائهم على السلطة في 2021 أن الحادثة "تسبّبت بأضرار كثيرة، بما في ذلك خسائر بشرية".

"التضامن والصلاة"

وجاء في بيان نشره رئيس المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا على صفحته في "فيسبوك" أنه "بانتظار نتائج التحقيقات التي أطلقتها الدولة للكشف عن ملابسات الحريق والخسائر البشرية والمادية لهذه المأساة، أدعو شعب غينيا إلى التضامن والصلاة من أجل الدولة في وقت الشدّة هذا".

وأعلنت الحكومة عن إغلاق المدارس وطلبت من موظّفي القطاعين العام والخاص البقاء في منازلهم، في دائرة كوناكري الكبرى التي تشمل العاصمة وضواحيها.

وكانت النيران لا تزال منتشرة في منطقة المرفأ في أواخر فترة الصباح الإثنين، حتّى لو خفّت حدّتها. وكانت عشرات المركبات التابعة للدفاع المدني وشاحنات لشركة المياه الوطنية متواجدة في الموقع، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأوضحت الحكومة أن "معدّات إضافية هي في طريقها لاحتواء الحريق والحدّ من تداعياته".

ودعت سكان "المناطق المتاخمة" إلى "الابتعاد عن الموقع "ليس حفاظا على سلامتهم الشخصية فحسب بل أيضا من أجل السماح للأجهزة بالعمل بكلّ أمان".

وضربت قوات الأمن طوقاً حول منطقة المرفأ، بواسطة حواجز فاصلة تمتدّ على عدّة كيلومترات في الموقع الذي تنتشر فيه رائحة قويّة لوقود محروق.

وأعلنت الحكومة عن بقاء محطات الوقود مغلقة "في الساعات المقبلة ريثما يتمّ إعداد حصيلة مرحلية وفتح تحقيق لتحديد الأسباب والمسؤوليات".

وأخبرت امرأة تقطن كالوم ما زالت تحت وقع الصدمة "أيقظنا ضجيج قويّ من نومنا... وقد تكسرت نوافذ منزلنا ومنازل الجيران. وتمكنا من الابتعاد عن الموقع".

مدينة أشباح

وكشفت مارييتو كامارا لوكالة فرانس برس "سمعنا انفجاراً قويّاً طرحنا أرضاً من دون أن نفهم ما يحصل".

وتابعت "كلّ ما فعلناه هو الدعاء عسى أن يتحنّن علينا الله. ولم يحاول آخرون فهم ما يحصل وهم اتّجهوا نحو الضواحي".

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وكان حيّ المرفأ الرئيسي الذي هو عادة مفعم بالحركة يشبه مدينة أشباح صباح الإثنين. وقد غادر عشرات الأشخاص وسط المدينة ليلاً، في حين احتمى آخرون في منازلهم.

وانقطع التيار الكهربائي بالكامل في المنطقة، على ما أكّد تييرنو ديالو الذي قال إنه يعمل في مصلحة الجمارك.

تخضع غينيا منذ أيلول/سبتمبر 2021 لحكم مجلس عسكري برئاسة الكولونيل مامادي دومبويا إثر الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي اعتُبر أوّل رئيس للبلد ينتخب في انتخابات ديمقراطية بعد عقود من حكم الأنظمة الاستبدادية أو الديكتاتورية.

وبعد الانقلاب، نصّب الكولونيل مامادي دومبويا نفسه رئيسا للبلد، متعهّدا تحت الضغط الدولي بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين في خلال سنتين اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2023.

وقد وعد بإعادة هيكلة أسس الدولة التي يسودها الانقسام وينهشها الفساد.