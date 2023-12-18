ما سرّ الانفجار الذي حدث قبالة ساحل اليمن؟

بقلم: يورونيوز

أصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا من وقوع انفجار محتمل بالقرب من سفينة أثناء عبورها مضيق باب المندب، الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية.

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أشارت وكالتان ملاحيتان إلى أنهما رصدتا ما يبدو أنه انفجار على طريق ملاحي رئيسي قبالة اليمن شهد عدة هجمات استهدفت سفن شحن أعلن عنها أو تبناها المتمردون الحوثيون.

وأصدرت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، التابعة للجيش البريطاني تحذيرًا من وقوع انفجار محتمل بالقرب من سفينة في أثناء عبورها مضيق باب المندب، الذي يفصل شرق إفريقيا عن شبه الجزيرة العربية. وأوضحت شركة أمبري للأمن البحري "أبلغ القبطان... عن وقوع انفجار على بعد ميلين قبالة إحدى السفن في أثناء مرورها".

وأبلغ عن ذلك فيما وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى البحرين في إطار جولة في الشرق الأوسط سيتوقف خلالها في قطر.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية في نهاية الأسبوع في بيان أنه سيناقش في المنامة "جهود الولايات المتحدة لعقد تحالفات متعددة الأطراف للرد على العدوان في البحر، الذي يهدد النقل البحري والاقتصاد العالمي".

شن المتمردون الحوثيون اليمنيون الذين يحظون بدعم إيران سلسلة من الهجمات بطائرات مُسيَّرة وصواريخ استهدفت عدة سفن بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، قائلين إنهم بذلك يريدون ممارسة ضغوط على إسرائيل بسبب حربها المدمرة مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

إثر الهجمات، علقت أربع شركات شحن كبرى، بينها اثنتان من كبرى الشركات في العالم، المرور عبر مضيق باب المندب الذي تمر عبره 40 في المائة من التجارة الدولية.

وقال الجيش الأميركي إن مدمرة أميركية أسقطت السبت 14 مُسيَّرة في البحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وقالت حكومة المملكة المتحدة إن إحدى مدمراتها أسقطت أيضًا طائرة مُسيَّرة يشتبه في أنها هجومية في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام عن وساطة عمانية لحماية الممر المائي. وقال على موقع "إكس" إن المناقشات جارية "برعاية من الأشقاء في سلطنة عمان ... مع عدد من الجهات الدولية بشأن العمليات في البحر الأحمر وبحر العرب".

وقال المتحدث إن الحوثيين سيواصلون شن هجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل أو السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية ما لم يتم السماح بدخول مزيد من الشاحنات المحملة بالأغذية والأدوية إلى قطاع غزة المحاصر.