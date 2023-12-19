شاهد: حكومة باراغواي تستعيد السيطرة على سجن تاكومبو في العاصمة أسونسيون

بقلم: يورونيوز

دخل نحو 2200 شرطي وجندي سجن تاكومبو في عاصمة باراغواي، الاثنين، وتمكنوا بالرصاص والغاز المسيل للدموع من استعادة السيطرة على السجن الذي سيطرت عليه جماعة كلان روتيلا الإجرامية.

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وأفادت الشرطة الوطنية عن مقتل 10 أشخاص نتيجة العملية، من بينهم ضابط صف، وإصابة 17 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الشرطة.

كما أخرجت الشرطة زعيم المجموعة أرماندو روتيلا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها والارتباط الإجرامي، وينتظر أيضاً المحاكمة بتهمة قيادة تمرد في السجن في عام 2021.

وبعد عدة دقائق من تبادل إطلاق النار، استسلم السجناء، ومعظمهم من الموالين لروتيلا، وهم يلوحون بالمناشف والقمصان.

ووصف الرئيس سانتياغو بينيا العملية بأنها "تاريخية"، وأكد أن الحرب ضد الجريمة المنظمة في سجون باراغواي لن تكون سهلة أو قصيرة.

وفقاً لسلطات باراغواي، في وقت توغل قوات إنفاذ القانون، كان روتيلا محصناً في زنزانة وتم العثور على أسلحة ومتفجرات هلامية في زنزانته.

وبحسب مفوض الشرطة الوطنية نيميو كاردوزو، فإنه لتجنب القبض عليه، احتل روتيلا منطقة من السجن مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وحاول أخذ امرأة حامل كانت هناك كرهينة.

بالإضافة إلى روتيلا، الذي تم نقله إلى سجن شديد الحراسة في مدينة فيلاريكا، على بعد حوالي 131 كيلومتراً جنوب غرب عاصمة باراغواي - تم نقل 600 سجين آخر "كوسيلة لتخفيف الضغط عن الاكتظاظ السكاني"، حسبما قال العقيد لوكالة أسوشيتد برس.