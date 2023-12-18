لبحث الحرب على غزة.. وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يصل إسرائيل

بقلم: يورونيوز

ذكرت قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أوستن وصل إلى إسرائيل، برفقة رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة للجيش الأمريكي، تشارلز براون.

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التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب لبحث التطورات في قطاع غزة، حيث أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن "واشنطن تريد البحث في كيفية الانتقال من العمليات القتالية الكبرى في غزة إلى حملة محدودة ومنع نشوب حرب إقليمية أوسع".

ووصل أوستين، الإثنين، إلى إسرائيل في زيارة تركز على مناقشة عمليات الجيش المستمرة على قطاع غزة لأكثر من شهرين.

وقال أوستن في منشور على منصة "إكس": "وصلت إلى تل أبيب، حيث سألتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت والمجلس الوزاري الحربي".

وأضاف: "سأجدد التأكيد علي التزام الولايات المتحدة الحديدي بأمن إسرائيل، وسأناقش عمليات الجيش الإسرائيلي لتفكيك حركة حماس، وأؤكد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى، وتمكين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

من جهتها، ذكرت قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن أوستن وصل إلى إسرائيل، برفقة رئيس هيئة الأركان العسكرية المشتركة للجيش الأمريكي، تشارلز براون.

وتشمل جولة وزير الدفاع الأمريكين إلى جانب إسرائيل، قطر والبحرين.

وبينما لم يتم الإعلان عن الجدول الزمني المفصل لزيارة أوستن، إلا أنها تأتي عقب زيارة قام بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأسبوع الماضي إلى تل أبيب، وبعد أيام من تصريحات حادة للرئيس جو بايدن دعا فيها إسرائيل إلى "بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين" في غزة.