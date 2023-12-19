فيديو: مشاهد كارثية لآثار القصف الإسرائيلي على مدينة رفح

بقلم: يورونيوز

استهدف القصف الإسرائيلي منازل مدنيين ونازخيين في مدينة رفح، مما أسفر عن مقتل نحو 28 شخصا أغلبهم من عائلة الصحفي عادل زغرب، الثلاثاء في جنوب قطاع غزة.

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وقال صلاح زعرب، أحد السكان المحليين:"سمعنا صوت ضربة قوية واهتزت المنازل، هربنا إلى الخارج وعثرنا على جثث أشخاص تحت ركام هذا المنزل، وكان بداخله 20 شخصًا، وتدمر أيضا منازل نازحين من غزة، كانوا يقيمون مع أحد أقاربنا، الصحفي، عادل، كان يسكن معه 100 شخص من غزة، استشهد منهم 10، وأصيب العشرات".

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 97 "منذ بدء الحرب الوحشية" على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد مقتل الصحفي زعرب بقصف منزل عائلته بمحافظة رفح جنوب القطاع.

عمل الصحفي زغرب والبالغ 50 عامًا كمراسل مع إذاعة الأقصى كما كان مديرا لفريق بذرة الإغاثية.

خلف القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حتى الاثنين 19 ألفا و453 قتيلا فلسطينيا، بالإضافة إلى 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت الحرب بدمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.