قائمة بأبرز المواضيع الأكثر بحثًا على ويكيبيديا لهذا العام؟

بقلم: يورونيوز

يلجأ الملايين إلى منصة ويكيبيديا لفهم العالم من حولهم بشكل أفضل، وفي كل عام، تصدر الموسوعة المجانية عبر الإنترنت بيانات تجمع الموضوعات الأكثر بحثًا خلال العام

وتصدّرت الصفحة المتعلقة "بشات جي بي تي" لائحة المواضيع الأكثر قراءة على المنصة، مع ما يقرب من 50 مليون مشاهدة للصفحة.

وكانت المقالة الثانية الأكثر قراءة على ويكيبيديا في عام 2023 هي القائمة السنوية للوفيات، والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الباحثين عامًا بعد عام.

كما حظيت الإدخالات الفردية للشخصيات البارزة التي وافتها المنية باهتمام كبير هذا العام، بما في ذلك الصفحات الخاصة بماثيو بيري وليزا ماري بريسلي.

حصلت ويكيبيديا الإنجليزية على أكثر من 84 مليار مشاهدة هذا العام، وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤسسة ويكيميديا، وهي المنظمة غير الربحية التي تقف وراء الموسوعة المجانية والمحررة علنًا على الإنترنت.

فيما يلي أهم 25 مقالة على ويكيبيديا الإنجليزية لهذا العام:

1. تشات جي بي تي: 49,490,406 مشاهدة للصفحة

2. الوفيات 2023: 42,666,860 مشاهدة للصفحة

3. كأس العالم للكريكيت 2023: 2023: 38,171,653 مشاهدة للصفحة

4. الدوري الهندي الممتاز: 32,012,810 مشاهدة للصفحة

5. أوبنهايمر (فيلم): 28,348,248 مشاهدة للصفحة

6. كأس العالم للكريكيت: 25,961,417 مشاهدة للصفحة

7. جي روبرت أوبنهايمر: 25,672,469 مشاهدة للصفحة

8. جوان (فيلم): 21,791,126 مشاهدة للصفحة

9. الدوري الهندي الممتاز 2023: 20,694,974 مشاهدة للصفحة

10. باثان (فيلم): 19,932,509 مشاهدة للصفحة

11. The Last of Us (مسلسل تلفزيوني): 19,791,789 مشاهدة للصفحة

12. تايلور سويفت: 19,418,385: مشاهدات للصفحة

13. باربي (فيلم): 18,051,077 مشاهدة للصفحة

14. كريستيانو رونالدو: 17,492,537 مشاهدة للصفحة

15. ليونيل ميسي: 16,623,630 مشاهدة للصفحة

16. الدوري الإنجليزي الممتاز: 16,604,669 مشاهدة للصفحة

17. ماثيو بيري: 16,454,666 مشاهدة للصفحة

18. الولايات المتحدة: 16,240,461 مشاهدة للصفحة

19. إيلون ماسك: 14,370,395 مشاهدة للصفحة

20. الصورة الرمزية: طريق الماء: 14303116 مشاهدة للصفحة

21. الهند: 13,850,178 مشاهدة للصفحة

22. ليزا ماري بريسلي: 13.764.007 مشاهدة للصفحة

23. حراس المجرة المجلد. 3: 13,392,917 مشاهدة للصفحة

24. الغزو الروسي لأوكرانيا: 12,798,866 مشاهدة للصفحة

25. أندرو تيت: 12.728.616 مشاهدة للصفحة

وبالنسبة للدول التي سجلت أعلى نسبة دخول إلى ويكيبيديا الإنجليزية، بشكل عام حتى الآن في عام 2023، فهي الولايات المتحدة (33.2 مليار)، والمملكة المتحدة (9 مليار)، تليها الهند (8.48 مليار)، وكندا (3.95 مليار)، وأستراليا (2.56 مليار).

وتم إطلاق الموقع في يناير/كانون الثاني 2001. وهو يصف نفسه بأنه "موسوعة مجانية المحتوى على الإنترنت كتبها ويديرها مجتمع من المتطوعين، المعروفين مجتمعين باسم ويكيبيديا".