ليونيل ميسي: مقابلة ودية بين فريقه الأمريكي وفريق طفولته في الأرجنتين

بقلم: يورنيوز

في شباط / فبراير القادم، يعود ميسي مع فريقه الحالي إنتر ميامي إلى مسقط رأسه الأرجنتيني روزاريو، ليلتقي وديا مع فريق طفولته نيو أولد بويز.

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يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه طفولته، نيو أولد بويز، بعد أن وافق الأخير على خوض مباراة ودية في إنتر ميامي الأميركي في شباط / فبراير المقبل. وأعلن النادي الأميركي الذي انضم إليه ميسي في تموز / يوليو الماضي، الإثنين أنه سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي في 15 شباط / فبراير.

يقع مقر فريق نيو أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث وُلد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى نادي برشلونة الإسباني في سن 13 عامًا.

كما أنّ مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، هو أيضًا من روزاريو ولعب للنادي في ثلاث محطات قبل أن يعود ليشرف عليه كمدرب في العام 2012. وقال مارتينو "أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيو أولد بويز في ميامي. ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيو أولد بويز بالنسبة لي". وأضاف "ستكون أيضًا فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيرًا".

مدرب إنتر ميامي، الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو Rebecca Blackwell/ AP

وستكون هذه المباراة الأخيرة لإنتر ميامي في برنامجه التحضيري للموسم الجديد والذي يستهله بمواجهة منتخب السلفادور في سان سلفادور في 19 كانون الثاني/يناير. ومن ثمّ سيخوض فريق ميسي مباراتين وديتين في السعودية بمواجهة النصر الذي يضمّ البرتغالي كريستيانو رونالدو والهلال، قبل أن يسافر إلى هونغ كونغ، ثم إلى فطوكيو.