شاهد: القصف الإسرائيلي يطال مستشفى ناصر في خان يونس ويوقع قتلى وجرحى

بقلم: يورونيوز

أحد الأطباء الذين كانوا في عين المكان لتقديم إسعافات للمصابين أكد "سقوط شهيدة ونحو سبعة جرحى، لكن إصابات الجرحى تبدو طفيفة".

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استهدف القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس مستشفى ناصر، الذي يعدّ "آخر مستشفى كبير في جنوب القطاع"، وقد أكد أحد الأطباء أن خروج هذا المستشفى عن الخدمة يُمثل "مذبحة" لجميع المرضى، في الوقت الذي وقف فيه الفلسطينيون يتأملون حجم الأضرار في مستشفى ناصر. وأسفرت الغارة الإسرائيلية التي ضربت المؤسسة الصحية عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين.

أحد الأطباء الذين كانوا في عين المكان لتقديم إسعافات للمصابين أكد "سقوط شهيدة ونحو سبعة جرحى، لكن إصابات الجرحى تبدو طفيفة".

طارق الدغمة وهو طبيب بوحدة الولادة والأطفال قال: "لقد كان سيناريو الرعب المستمر الذي يحدث في جميع المستشفيات. لم نكن نتوقع ذلك. إنها البقايا الأخيرة لمستشفى كبير في الجنوب. البقايا الأخيرة للمرضى، إنه الملاذ الأخير للناس كمأوى".

وأضاف الدغمة: "تمّ إخباري قبل ساعة فقط، بأن آخر طبيب يعمل خلال المناوبات الليلية للأسف سيغادر ويأخذ عائلته لإنقاذهم. سيكون من الصعب جدًا علينا الحفاظ على الخدمات الطبية. نحاول أن نكون آخر من يغادر، لكن علينا العناية بمرضانا وخاصة مرضى وحدة العناية المركزة. لا نريد أن يتكرر نفس سيناريو مستشفى الشفاء والرنتيسي والنصر حيث ترك المرضى بمفردهم لمواجهة الموت.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية بشمال القطاع منذ الأحد. وقالت وزارة الصحة في بيان "50 شهيداً حتى الآن في المجزرة، التي ارتكبها الاحتلال بقصف منازل (..) في جباليا" موضحة "ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال منازل في جباليا أمس إلى 110".

وبعد أكثر من شهرين من انطلاق عمليات القصف والاشتباكات نزح الجزء الأكبر من سكان القطاع وهم يعانون من نقص كبير جدا في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود.

ولا يزال أقل من ثلث مستشفيات قطاع غزة في الخدمة جزئيا حسب الأمم المتحدة فيما نددت منظمة الصحة العالمية الأحد بتأثير العمليات الإسرائيلية على مستشفيين في شمال القطاع. وأعرب المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس عن "صدمة" المنظمة بـ "الدمار اللاحق" بمستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حيث شنت القوات الإسرائيلية عملية استمرت أياما عدة قالت إنها تستهدف حركة حماس.