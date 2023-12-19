شاهد: بحثاً عن أخبار الحرب.. عودة أجهزة الراديو إلى قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

انقطاعات الكهرباء مألوفة أساسا في يوميات سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، لكنها استحالت انقطاعا تاما منذ فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع مع بدء الحرب، مانعة خصوصا دخول الوقود إليه.

اعلان

ما كان محمود الداوودي يتصور أن ينفد مخزونه من أجهزة الراديو بالكامل منذ بدء الحرب قبل أكثر من شهرين، مع إقبال متجدد كبير عليها في قطاع غزة في ظل انقطاع الكهرباء والانترنت والاتصالات.

ويحول ذلك دون إمكان تشغيل أجهزة التلفزيون والحواسيب أو شحن الهواتف النقالة وتصفح الانترنت للحصول على معلومات إلا في حال وجود ألواح للطاقة الشمسية أو مولدات كهرباء وهو ترف لا يملكه غالبية السكان في القطاع الخاضع لقصف إسرائيلي كثيف ومتواصل.

فبات جهاز الراديو الذي يعمل بالبطاريات الوسيلة الوحيدة لمتابعة الأخبار.

يملك الداوودي البالغ 33 عاما محلا لبيع الهواتف النقالة والإلكترونيات في رفح في جنوب القطاع.

ويؤكد لوكالة فرانس برس "منذ الأسبوع الأول من بداية الحرب، نفذت لدينا كل أجهزة الراديو في فروعنا الثلاثة وفي المخازن كان لدينا كمية كبيرة نفذت جميعها".

ويشير الداوودي "الراديو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأخبار وما يدور حولنا في ظل انقطاع الانترنت والاتصالات. كما أنه خيار مثالي بالنسبة للناس في ظل أزمة الكهرباء" موضحا "البطاريات تدوم لمدة طويلة".

وأوضح أن سعر جهاز الراديو كان 25 شيكلا (6,8 دولارات) قبل الحرب. وأصبح حاليا مع زيادة الطلب عليه 60 شيكلاً (16,4 دولارا).

وبعد أكثر من شهرين من انطلاق عمليات القصف والاشتباكات العنيفة، نزح الجزء الأكبر من سكان القطاع وهم يعانون من نقص كبير جدا في المواد الغذائية والمياه والأدوية والوقود.

ويوضح الداوودي "حتى الأجهزة التي تم إرجاعها بسبب وجود عطل فيها بيعت ونفدت حتى الهواتف النقالة لدينا" موضحا أن الكثيرين اختاروا شراء أجهزة هاتف قديمة تملك خاصية الراديو والإنارة بكشاف لاستخدامها لغرضي إضاءة الخيم وسماع الأخبار.

وانطلقت شرارة الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة، أوقع نحو 1140 قتيلا، غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما خُطف نحو 250 شخصا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة حيث لا يزال 129 منهم محتجزين.

رداً على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء" على حماس وبدأت هجوماً واسع النطاق تسبب بدمار هائل في قطاع غزة. وأوقع القصف 19453 قتيلاً على الأقل، نحو 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.

فلسطيني يستمع إلى الراديو في أحد شوارع مخيم اللاجئين في رفح بجنوب قطاع غزة- 19 ديسمبر 2023 MOHAMMED ABED/AFP

حتى اللغة العبرية

ويرى حسين أبو هاشم الذي يعمل في متجر آخر أن "أجهزة الراديو كانت تملأ السوق، ولكن منذ بدء الحرب لم يعد هناك شيء" مشيرا إلى ارتفاع أسعار هذه الأجهزة لشدة الطلب عليها.

ويضيف "الناس تريد أن تعرف الاخبار ومكان القصف والاطمئنان على أهلها. ولا يوجد انترنت ولا اتصال ولا كهرباء. أجهزة الراديو أغلبها تعمل على البطارية، بعضها يعمل على الطاقة الشمسية" مشيرا أنها بيعت جميعا.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1,9 مليون من سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة نزحوا بسبب الحرب، نصفهم من الأطفال.

أطلق عدد من القنوات من بينها "الجزيرة" القطرية و"بي بي سي" العربية بثا مخصصا لسكان قطاع غزة لمعرفة آخر التطورات.

يقول أحمد البواب (35 عاماً) الذي نزح من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى خيمة في رفح "نتابع الأخبار عبر الراديو، لا توجد خيارات أخرى".

ويضيف "كنت اتابع اذاعات محلية كالأقصى والقدس لكنها توقفت، اتابع الجزيرة والعربية وأي اذاعة صوتها واضح، جميع المحطات تتكلم عن غزة".

اعلان

من جهتها تؤكد أم ابراهيم التي نزحت من خان يونس أنها تسمع الأخبار يوميا "لأعرف ماذا يحدث حولنا. أين القصف والبيوت المستهدفة ومن تم هدم بيته ومن بقي واسماء الشهداء" موضحة "نتلهف على أي خبر من غزة أو من منطقتنا أو أي مكان في القطاع".

وتشير "أتجول بين الخيام لأسمع الأخبار (عبر اجهزة الراديو الأخرى) حين تنفد البطارية من الراديو والهاتف النقال" الخاص بها.

"العصر الحجري"

أما محمد حسونة (75 عاماً) الذي نزح من مدينة غزة إلى رفح، فيتابع الإذاعات الإسرائيلية كونه يتقن العبرية.

ويقول "اسمع القنوات الاسرائيلية، وانقلها لابنائي وجيراني. أحرص على ذلك لأنها تنقل الاخبار من الجانب الاسرائيلي".

اعلان

ونزح صلاح زعرب (37 عاماً) من شرق خان يونس إلى رفح جنوباً، موضحاً أنه يتابع الإذاعات طوال الوقت.

ويقول أمام خيمته "العالم يتقدم في مجال التكنولوجيا ونحن نتراجع في غزة. سيصلون بنا للعصر الحجري. نقوم بإشعال الحطب ونجلس أمام الخيم لإعداد الشاي ونسمع الأخبار عبر الراديو لحظة بلحظة".