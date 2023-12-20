بقلم: يورونيوز

خمسة وسبعون يوما على الحرب في غزة| هنية يزور مصر، وقصف مستمر على القطاع

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يتوجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وفي هذا السياق أفاد مصدر في حماس وكالة فرانس برس بأن هنية سيزور مصر الأربعاء على رأس "وفد قيادي رفيع".

وبحسب المصدر سيعقد هنية عددًا من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس للبحث في "وقف العدوان والحرب تمهيدًا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة".

ميدانيًا، واصل الجيش الإسرائيلي الثلاثاء قصفه وعملياته البرية في غزة، مع أنّ الضغوط الدولية تلحّ على حماية المدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) تركز القصف الإسرائيلي فجر الأربعاء على جباليا وخان يونس شمال ووسط القطاع. وحسب وفا، فقد حصد القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف الثلاثاء والأربعاء أرواح العشرات من المدنيين الفلسطينيين.

وعلى الصعيد الدولي، أرجأ مجلس الأمن الدولي، مرة أخرى، الثلاثاء، لمدة 24 ساعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لتعليق العمليات القتالية في القطاع. حيث لا تزال مسألة "تعليق" القتال - وليس وقف إطلاق النار الذي ترفضه إسرائيل معتبرة أنّ من شأن ذلك أن يعزّز سيطرة حماس على القطاع -- في صلب المفاوضات الشاقة حول مشروع قرار كان من المقرر طرحه على التصويت في مجلس الأمن الدولي الإثنين.

ومن المقرر أن يصوت المجلس إلى الأربعاء، بعد إتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض، حسب مصادر دبلوماسية.

آخر تطورات اليوم

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن طائرات حربية إسرائيلية شنت صباح الأربعاء سلسلة غارات عنيفة على بلدات عيتا الشعب، ورامية، وعين إبل، وبنت جبيل، في جنوب لبنان. وأضاف الوكالة إن القصف الإسرائيلي طال أيضا بلدتيْ كفر كلا وتل النحاس، وكلها مناطق تقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي القصف على جنوب لبنان، قائلا في تغريدة على موقع إكس إنه استهدف مواقع عسكرية لحزب الله.

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سفير إسرائيل لدى واشنطن: إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن

قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتسوغ، إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن. جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الإسرائيلي مع شبكة "سي إن إن" الإسرائيلية.

غير أن هرتسوغ أضاف أن من السابق لأوانه القول ما إذا كان هناك اتفاق، مشيرًا إلى أن حماس رفعت سقف مطالبها أكثر مما كانت عليه في الهدنة الأخيرة.

وأضاف السفير الإسرائيلي في مقابلته مع القناة الأمريكية: "كانوا يأملون في وقف دائم لإطلاق النار، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، بالإضافة إلى الضغط من القطريين، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق، لكن من السابق لأوانه في هذه المرحلة".

والثلاثاء، كانت للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، شقيق السفير مايكل هرتسوغ، تصريحات مشابهة أمام مجموعة من السفراء.

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إسرائيل تعلن عن مقتل جندي آخر خلال القتال في غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن جندي احتياط برتبة نقيب (احتياط) قتل خلال معارك ضد مقاتلي الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، وإن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة. وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين المعلن عنهم رسميًا والذين قتلوا من بدء الحرب في غزة إلى 133.

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