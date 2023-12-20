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شاهد: ألحان العود تعلو على أزيز طائرات "الزنانة" الإسرائيلية في مخيم رفح

رؤيا حسونة تعزف العود وسط الأطفال في مخيم رفح
رؤيا حسونة تعزف العود وسط الأطفال في مخيم رفح Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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في مخيم في رفح جنوبي قطاع غزة، يتجمّع الأطفال النازحون حول فتاة تعزف العود، للاستئناس بمقطوعاتها الموسيقية، كسراً لوحشة النزوح وصوت طائرات الاستطلاع بدون طيار الإسرائيلية، والتي يتم التحكم فيها عن بعد، وتحمل معها صواريخ وكاميرات مراقبة، ولا ينفك صوتها يؤرق الغزيين.

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يستمع الحضور إلى المقطوعات الموسيقية التي تؤديها رؤيا حسونة على آلة العود بلهفة واندماج، تخرجهم للحظات من الواقع الصعب للمخيم الذي يضمّ في جنباته بيوتاً مهترئة، وبنية تحتية متهالكة، بفعل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي سبّبها الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وتقول رؤيا حسونة  إنها تحاول دعم الصحة النفسية والعقلية للأطفال المتعطشين إلى الأنشطة الترفيهية، الذين يستمتعون بالمقطوعات الموسيقية التي تؤديها ويرددون الأغاني الشعبية، ما يخرجهم من أجواء الحرب ويحجب أزيز الطائرات المسيّرة الإسرائيلية التي لا تغادر سماء قطاع غزة، وتؤرق العديد من سكانه.

على مدار الساعة، تحلّق الطائرات الإسرائيلية من دون طيار التي يسميها الغزيون "الزنّانة" بسبب الضجيج الذي يحدثه صوتها، والتي يمكن مشاهدتها من أي مكان في القطاع الساحلي الضيق والمكتظ جداً بالسكان.

وقد جعل الإسرائيليون من طائرات الاستطلاع هذا جزءًا من حياة الفلسطينيين، وبات صوتها المزعج راسخًا في رؤوسهم وأصبحت نذير شؤم ومصدر قلق لهم، إذ يقول أغلب السكان إنها "مثل الغراب" تحوم دائمًا في سماء غزة.

وتحاول رؤية مع بعض شباب المخيم الذين يؤدون رقصات مختلفة، تخفيف معاناة الأطفال الذين يعيشون مأساة إنسانية حقيقة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر.

وبعد النزوح من منازلهم في شمال القطاع ثم من ملاجئهم في خان يونس، انتقل عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى رفح الواقعة في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر، والتي تحوّلت إلى مخيم ضخم للنازحين حيث نصبت مئات الخيام باستخدام الخشب وأغطية بلاستيكية.

 وتقدر السلطات المحلية عدد النازحين بنحو 700 ألف نازح، يقيمون في مراكز الإيواء وفي منازل أقارب وأصدقاء. 

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