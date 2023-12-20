"فشل آخر لنجوم المخابرات؟" صحيفة عبرية تكشف أن محمد الضيف بصحة جيدة خلافاً لتقديرات إسرائيل

بقلم: يورونيوز

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن القائد العام لكتائب القسام، محمد الضيف في وضع صحي جيد، ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا للتقديرات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أنه فقد قدرته على الحركة جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق.

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قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش لم يتفاجأ باكتشاف شريط فيديو يُظهر قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، وهو في صحة جيدة وجميع أطرافه سليمة.

ونقلاً عن مصدرين لم تذكر الإذاعة اسميهما، فإن القوات الإسرائيلية كانت "على علم بحالة بحالة الضيف منذ عدة سنوات"، على الرغْم من التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد ساقيه وذراعه، إثر ضربات إسرائيلية كانت "مقصودة" منذ أكثر من عقد من الزمن.

‏وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية كشفت، الثلاثاء، أن الجيش في أثناء العملية العسكرية في قطاع غزة تمكّن من الحصول على مواد استخباراتية، من ضمنها مقاطع فيديو تظهر قائد القسام وهو بصحة جيدة. وأضافت أن المواد الاستخباراتية الجديدة تخالف "التقديرات السابقة التي ذهبت إلى أن الضيف فقد بعضًا من أطرافه"،

حسب الصحيفة، كان الاعتقاد السائد في إسرائيل على مدار سنوات أن محمد الضيف في حالة صحية سيئة، ويحتاج رعاية خاصة، لأنه مُقعد على كرسي متحرك، ويتنقل باستخدام سيارات إسعاف، لكن الفيديوهات يدحض هذا الرأي.

وأشارت الصحيفة، في مقالها المعنون "فشل آخر لنجوم المخابرات؟" إلى أن "الفيديوهات تُظهر فقط أن الضيف مصاب بعرج طفيف، لكنه لا يستخدم كرسيًا متحركًا، ما يتعارض تمامًا مع التقييمات الاستخباراتية الإسرائيلية المفصلة لحالته في السنوات الأخيرة".

وحتى اكتشاف مقاطع الفيديو هذه، عاشت "إسرائيل" وهْم مرض الضيف، وكون حالته الصحية متدهورة وغير قادر على المشي، لتكتشف اليوم فشل تقديراتها حسب الصحيفة.

ونجا الضيف من سبع محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، مشيرة إلى عرض إسرائيل مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى مكان تواجد كبار المسؤولين في حماس.

وقد قام الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، بتوزيع منشورات في قطاع غزة ووعد بجائزة نقدية كبيرة بقيمة 100 ألف دولار وأكثر لأولئك الذين سيقدمون معلومات موثوقة عن مكان وجود مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف.

وقتلت إسرائيل قادة من "حماس" في الماضي ومن بينهم مؤسس الحركة أحمد ياسين وزعيمها السابق عبد العزيز الرنتيسي الذي اغتيل في غارة جوية عام 2004.