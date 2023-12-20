ما الذي يجري حتى الآن.. تسريبات وتفاصيل مباحثات الهدنة الجديدة بين إسرائيل وحماس

بقلم: يورونيوز

ذكر مصدر مقرّب من حركة حماس، أن المباحثات "ستتناول مناقشة اقتراحات عديدة منها أفكار تشمل هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين".

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ووصل هنية على رأس وفد من حماس إلى القاهرة الأربعاء حيث يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، لبحث إمكانية التوصل إلى هدنة تشمل تبادل رهائن وأسرى بينما استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار قبل "القضاء" على الحركة.

وأضاف المصدر المقرب من حركة حماس أن "هذه الهدنة قابلة للتجديد بعد التفاهم حول فئات ومعايير جديدة للتبادل" مشيرا إلى أن هذه "أفكار نوقشت في مباحثات إسرائيلية قطرية بعلم الإدارة الأميركية".

وأكد البيت الأبيض أن مباحثات الهدنة "جادة للغاية". وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إنها نقاشات ومفاوضات جادة للغاية ونأمل أن تؤتي ثمارها... إنه أمر نعمل عليه منذ انتهاء فترة التوقف السابقة".

من جهته، أكد مصدر مطلع على المباحثات عقد "اجتماع إيجابي" بين رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنياع ونظيره الأميركي بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في وارسو هذا الأسبوع.

وقال المصدر إن المباحثات مستمرة بهدف "التوصل إلى اتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة مقابل هدنة مع احتمال إطلاق سراح أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل".

وكانت قطر أدت دور الوساطة الأساسي في الهدنة السابقة. وقبل مغادرته الدوحة، التقى هنية وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي عاد والتقى رئيس الوزراء القطري.

وبعدما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الثلاثاء استعداد بلاده "لهدنة إنسانية جديدة ومساعدة إنسانية إضافية للسماح بإطلاق سراح الرهائن"، استبعد نتانياهو وقف النار قبل تحقيق الدولة العبرية أهدافها المعلنة.

وقال نتنياهو في بيان الأربعاء "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".