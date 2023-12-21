شاهد: من الورشة إلى ساحات القتال.. حماس تنشر مراحل صنع بندقية القنص "الغول"

بقلم: يورونيوز

بثت كتائب القسام مشاهد جديدة لعمليات تصنيع بندقية "الغول" المخصصة لعمليات القنص، وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويظهر في التسجيل عناصر من كتائب القسام داخل إحدى ورشات التصنيع وهم يجهّزون بندقية "الغول" التي تُعدّ من أطول بندقيات القنص حول العالم، ويجرى تصنيع كامل أجزائها محلياً في قطاع غزة.

واستعرض الفيديو عمليات التدريب التي يقوم بها قناصة القسام على البندقية ذات عيار 14.5 مليمتراً التي يصل مداها إلى 2000 متر.

وعلى رغم إدخال هذه البندقية في حرب عام 2014 على القطاع، التي سُمّيت بـ"بمعركة العصف المأكول"، فإنّ القسّام ألقت الضوء عليها مجدّداً خلال "طوفان الأقصى". وقد أُطلق اسم "الغول" على البندقية تيمناً بمطوّرها عدنان الغول "أبو بلال"، وهو أحد قادة كتائب القسّام، والذي تُسمّيه حماس بـ"رائد التصنيع العسكري".

هذا تتواصل محاولات الجيش الإسرائيلي التوغل في جباليا شمالي القطاع، مع اشتباكات ضارية مع المسلحين الفلسطينيين، فيما كشف الجيش الإسرائيلي أن 40 جنديا أصيبوا في معارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.