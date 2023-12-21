الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو يظهر ما يقول إنها عمليات قواته في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي إنه "خلال اليوم الماضي، قصفت طائرات الجيش الإسرائيلي حوالي 230 هدفًا إرهابيًا في قطاع غزة".

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أظهر فيديو نشره الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس جنودا وسط ما وصفه المقطع بوجود "أسلحة موجودة في مدرسة بجباليا" بقطاع غزة.

وأكدت وكالات الانباء أنه لا يمكن التحقق من صحة الفيديو، خاصة عندما يتعلق بالأسلحة الموجودة في المدرسة.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى تدمير جزء كبير من شمال غزة، وأدت إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف فلسطيني، ونزوح نحو 1.9 مليون شخص أي خروج حوالي 85٪ من السكان من منازلهم.

كما أدى الدمار واسع النطاق والعدد الكبير من القتلى المدنيين إلى تزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وقد أبدى مقاتلو حماس مقاومة شرسة في الآونة الأخيرة ضد القوات البرية الإسرائيلية، ويبدو أن قواتها لا تزال سليمة إلى حد كبير في جنوب غزة كما تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل كل يوم.