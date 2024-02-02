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شاهد: زعيم كوريا الشمالية يؤكد أهمية بناء السفن الحربية في بلاده

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في في ميناء مدينة نامبو. 2024/02/02
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في في ميناء مدينة نامبو. 2024/02/02 Copyright AP/NORTH KOREA KIM NAVY
بقلم:  يورونيوز
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خلال زيارته ميناء مدينة نامبو القريبة من العاصمة بيونغ يانغ، شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أهمية تصنيع السفن الحربية، لتعزيز أسطول بلاده.

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في تقرير أذاعته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، لم تتم الإشارة إلى تاريخ زيارة كيم بالتحديد، وأحيانا تبث وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأخبار بعد يوم أو أكثر.

ونشرت وكالة الأنباء صورا ثابتة لكيم برفقة مسؤولين يسيرون إلى جانب سفينة حربية راسية في الميناء، كما ظهر كيم داخل هيكل واسع قيد الإنشاء، يبدو أنه مصمم لسفينة.

وكان الزعيم الكوري الشمالي شدد على أهمية تطوير قدرات سلاح البحرية في بلاده، مكررا زياراته للمنشآت وإطلاقه غواصات جديدة، في وقت ذكرت تقارير أنه أطلق أيضا صاروخا جديدا، وأسلحة تحت الماء. 

المصادر الإضافية • أ ب

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