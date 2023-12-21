عطل مفاجئ يضرب منصة إكس على مستوى العالم

بقلم: يورونيوز

أبلغ عشرات الآلاف من مستخدمي منصة إكس (تويتر سابقاً) على مستوى العالم عن مشكلات في استخدام الشبكة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، يوم الخميس، على ما أفاد موقع "داون ديتيكتر" المتخصص في مراقبة الأعطال في الشبكات الإلكترونية.

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ولفت الموقع إلى "تقارير من المستخدمين تشير إلى وجود مشكلات في إكس (تويتر سابقاً)"، موضحاً أنّ هذه البلاغات بدأت في الزيادة قبيل الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش.

وكانت شرائط الأحداث على المنصة فارغة، ولم تظهر عليها أي تغريدات جديدة، رغم أن موقع "تويتر دوت كومTwiter.com" كان متاحاً كما أن وظيفة "المساحات" (Spaces) بقيت ظاهرة.

وبسبب عدم القدرة على النشر عبر منصة إكس، تحدث مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي عن العطل على شبكات منافسة، مثل فيسبوك وثريدز وريديت.

وعادت الخدمة إلى طبيعتها على إكس في بلدان عدة بعيد الساعة 06,40 ت غ.

وفي ذروة الحادث، أفاد موقع "داون نديتيكتر" أن حوالى 67 ألف مستخدم أميركي أبلغوا عن مشكلات في الخدمة.

وأثّر الحادث أيضاً على مستخدمي خاصية "إكس برو" X Pro، المعروفة سابقاً باسم "تويت دك" (TweetDeck).

ولم تُصدر إكس أي تعليق فوري بشأن العطل، كما لم ترشح أي معلومات عن السبب.

وتواجه إكس حالياً رياحاً معاكسة، تجلت أخيراً مع فتح الإتحاد الأوروبي تحقيقاً في انتهاكات مزعومة من المنصة للقواعد الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى والشفافية.

كما تعرضت المنصة لإنتقادات على خلفية طريقة استجابتها لأعمال الشغب الأخيرة في دبلن.

وجرى الإبلاغ أيضاً عن عطل كبير في تويتر عبر موقع "داون ديتيكتر" في شباط/فبراير، ما أثر على آلاف المستخدمين.